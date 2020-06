Kantonale Asylzentren und Bundeszentrum Flumenthal verzeichnen nur wenige Corona-Erkrankungen

Bundesasylzentrum Eine Entspannung an der Coronafront vermeldet das Staatssekretariat für Migration (SEM) auch für das Bundesasylzentrum (BAZ) in Flumenthal. Dort waren seit Anfang März insgesamt drei Asylsuchende und ein Betreuender am Covid-19-Virus erkrankt. Niemand von ihnen musste in Spitalpflege verbracht werden, wie von SEM-Sprecher Reto Kormann zu erfahren ist. Seit Anfang Mai seien keine Infizierten mehr zu verzeichnen. Schweizweit waren gemäss Kormann nie mehr als 25 Asylsuchende und Betreuende gleichzeitig an Covid-19 erkrankt. Betroffene Asylsuchende seien zentral in Allschwil in Quarantäne gebracht und dort betreut worden.

Die vom Kantonsarzt angeordneten Massnahmen (unter anderem nächtliches Ausgangsverbot an Wochenenden) seien inzwischen wieder aufgehoben worden, so Kormann weiter: «Seit dem 6. Juni gilt wieder die alte Hausordnung mit Ausgangszeiten von 9 bis 17 Uhr unter der Woche und einem Wochenendausgang von Freitag, 9 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr.»

Wie wurde die besondere Situation im Zentrum bewältigt – gab es Disziplin-Probleme? Der SEM-Sprecher nennt zwar «wiederholte Verstösse gegen die kantonsärztliche Verfügung, die zu Anzeigen führten» sowie die vereinzelte Nichteinhaltung der Ausgangszeiten, doch sei die Situation während der Dauer der Massnahmen «insgesamt verhältnismässig ruhig» gewesen.

Die besonderen Verhaltens- und Hygienemassnahmen hätten das Personal vor neue Herausforderungen gestellt, so Kormann. Doch der permanente Dialog und das in 16 Sprachen vorliegende Informationsmaterial hätten geholfen, die Asylsuchenden über die Gefahren des Virus und die Verhaltensregeln aufzuklären. Während im April/Mai rund 100 Asylsuchende im BAZ untergebracht waren, sind es aktuell 54 (bei möglichen 250 Plätzen). Bei einer Normalisierung der Situation ist laut Kormann aber wieder mit einer sukzessiven leichten Zunahme der Eintritte in die Bundesasylzentren zu rechnen. (ums.)