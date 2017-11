Der nach eigenen Angaben grösste Jugendverband des Kantons hat seine Leitung erneuert: Tamara Müller (Neuendorf, Co-Präsidium), David Bichsel (Langendorf, Ausbildung) und Thomas Bucher (Stüsslingen, Öffentlichkeitsarbeit) sind in die Leitung von Jungwacht Blauring Kanton Solothurn gewählt worden.

Die Wahlen an der jährlichen Kantonskonferenz in Olten mit über 100 Delegierten erfolgten jeweils einstimmig, wie der Verband in einer Mitteilung schreibt. Die drei neuen Leitungsmitglieder folgen auf Jan-David Hänisch (Olten, Co-Präsidium), Nadine Alario (Kappel, Ausbildung) und Patricia Besler (Allschwil, Öffentlichkeitsarbeit), die mit Applaus verabschiedet worden sind.

Grosses Pfingstlager geplant

Die üblichen Geschäfte wie Kassawesen oder Jahresrückblick, so der Verband weiter, «gingen ohne Einwände über die Bühne». Nach dem geschäftlichen Teil der Versammlung lud die Kantonsleitung zu einer Austauschplattform ein. An verschiedenen Ständen konnte man sich Informationen zu aktuellen Themen einholen. Dazu zählte auch der Infostand des kantonalen Pfingstlagers 2018. Vom 19. bis 21. Mai werden rund 500 Kinder und Jugendliche aus dem Kanton Solothurn am Lager teilnehmen.

Zudem waren an der Kantonskonferenz alle vier kantonalen Fachgruppen (Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Animation und Kantonszeitschrift) mit ihren laufenden Projekten vertreten. Die «jung gebliebenen» Gäste Theres Mathys (Vertreterin Synodalrat), Edith Rey (Bistumsvikariat) und Valentin Beck (Bundesleitung Jungwacht Blauring) mischten sich in Olten ebenfalls unter die Delegierten. (mgt)