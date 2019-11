Kanton Solothurn stimmt im Februar zum zweiten Mal über die Steuerreform ab

Die erste Vorlage der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) wurde vom Stimmvolk verworfen. Nun gelangt die zweite Vorlage zur Abstimmung. Und zwar am 9. Februar 2020. Der Regierungsrat hat am Dienstag die Abstimmungsbotschaft zur Referendumsabstimmung beschlossen.

In der neuen Vorlage zur Umsetzung der STAF hatte der Regierungsrat zuerst eine weniger starke Senkung der Gewinnsteuer auf rund 16% (gerechnet über alle Steuerhoheiten und einem Gemeindesteuerfuss von 100%) vorgeschlagen. Der Kapitalsteuersatz sollte unverändert bei 0.8‰ bleiben. Die Vorlage, die nun der Kantonsrat am 12. November 2019 mit einer deutlichen Mehrheit beschloss, sieht im Wesentlichen eine stärkere Senkung der Gewinnsteuer vor. Die Gewinnsteuer wird zuerst auf 16,32%, dann auf 15,85% und schliesslich auf 15,38% gesenkt (effektive Gewinnsteuerbelastung über alle Steuerhoheiten mit dem Steuerfuss der Stadt Solothurn von 110% gerechnet).

Die Mindererträge betragen für Kanton und Gemeinden zusammen knapp 60 Millionen Franken, wobei der Kanton die Ausfälle bei den Gemeinden während acht Jahren weitgehend ausgleicht. Die übrigen Massnahmen der Vorlage sind im Wesentlichen gegenüber der Vorlage des Regierungsrates unverändert übernommen worden. Einzig die Vermögenssteuer wurde etwas weniger stark erhöht und neu hat der Kantonsrat die Arbeitgeberbeiträge für die Finanzierung der Ergänzungsleistungen für Familien beschlossen.

Weiter beschloss der Kantonsrat eine Härtefallregelung zu Gunsten der Gemeinden. «Auch der Regierungsrat konnte sich schliesslich mit der angepassten Vorlage einverstanden erklären», teilt die Solothurner Staatskanzlei mit.

Rechtssicherheit schaffen

Die Änderungen im Bundessteuerrecht treten per 1. Januar 2020 definitiv in Kraft. Mit der Volksabstimmung am 9. Februar 2020 kann für die Umsetzung im Kanton Solothurn relativ rasch für Rechtssicherheit gesorgt werden. «Bei Annahme der Vorlage durch das Stimmvolk werden die wesentlichen Teile der Vorlage rückwirkend auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Diese würden die Steuersenkungen für die Unternehmensgewinne sowie die Entlastung für die tiefen und mittleren Einkommen umfassen. Die Erhöhung der Vermögenssteuer sowie die Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden werden ein Jahr später auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Auch die Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge für die Finanzierung der Ergänzungsleistungen für Familien kann erst 2021 in Kraft gesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen im Überblick

Die finanziellen Auswirkungen für Kanton und Gemeinden lassen sich wie folgt zusammenfassen. Weil der Gewinnsteuersatz schrittweise gesenkt wird, ist zwischen dem ersten Jahr, dem zweiten Jahr und den nachfolgenden Jahren zu unterscheiden.