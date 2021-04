Kanton Solothurn Steuerfüsse 2021 rückläufig, auch Gebühren sinken leicht Der Steuerbezug der Solothurner Einwohnergemeinden für das laufende Jahr ist erneut gesunken. Er liegt im Mittel bei 116,9 Prozent und ist damit um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des vergangenen Jahres.

Der Steuerfuss der Solothurner Gemeinden ist erneut rückläufig (Symbolbild). Hanspeter Baertschi

Der durchschnittliche Steuerfuss für natürliche Personen im Kanton Solothurn beläuft sich neu auf 116,9 Prozent (–0,4 Prozentpunkte). Bei 41 der 107 Gemeinden liegt der Steuerbezug unter diesem Durchschnittswert, in den verbleibenden 66 Gemeinden darüber. Damit liegen zwischen der Gemeinde mit dem tiefsten und dem höchsten Steuerfuss 75 Prozentpunkte. Der am häufigsten bezogene Wert liege wie im Vorjahr bei 125 Prozent, so die Solothurner Staatskanzlei. Den tiefsten Steuerfuss (65 Prozent) weist die Gemeinde Kammersrohr aus, den höchsten (140 Prozent) die Gemeinde Holderbank.

Steuerfuss-Senkungen

Im laufenden Jahr haben 10 von 107 Solothurner Einwohnergemeinden den Steuerfuss gesenkt. Somit können dieses Jahr rund 31'000 Einwohner von einer tieferen Steuerbemessung bei den Gemeindesteuern profitieren. Zwei Gemeinden beschlossen eine Erhöhung, was für rund 800 Einwohner zu höheren Gemeindesteuern führen dürfte. Die grosse Mehrheit der Gemeinden (95) hat keine Änderung beim Steuerbezug vorgenommen.

Bei den juristischen Personen bleibt der durchschnittliche Steuerbezug der Einwohnergemeinden im Jahr 2021 stabil verglichen zum Vorjahr und liegt bei 112,0 Prozent (Vorjahr 112,1 Prozent). Im Vorjahr sank dieser Wert um mehr als einen Prozentpunkt, und zwar obwohl die Gewinnbesteuerung für Unternehmen mit der Unternehmenssteuerreform «STAF» im Jahr 2020 markant gesenkt wurde, so die Staatskanzlei.

Die Steuerfüsse der 98 Kirchengemeinden bleiben praktisch unverändert. Sie belaufen sich zwischen 8 und 25 Prozent und unterscheiden sich je nach Religionsgemeinschaft.

Verbrauchsgebühren sinken leicht

Die für die Privathaushalte hauptsächlich relevanten Verbrauchsgebühren der Einwohnergemeinden sinken ebenfalls gegenüber dem Vorjahr: Im Gemeindedurchschnitt liegt der Frischwasserpreis bei 1.98 Fr./m3 (Vorjahr 2.02). Im Abwasserbereich beläuft sich der Durchschnitt auf 1.70 Fr./m3 (Vorjahr 1.75).