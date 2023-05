Kanton Solothurn Sportlicher Ehrgeiz und Fairplay am Solothurner Schulsporttag: Die besten Bilder der Oberstufen-Duelle Am Mittwoch kamen die Solothurner Oberstufenschülerinnen und -schüler in verschiedenen Schulhäusern zusammen, um sich sportlich zu messen. Verschiedene Sportarten standen auf dem Programm, im Vordergrund stand aber der Spass.

Solothurner Schulsporttag Stadt Solothurn Oberstufe Unihockey Fegetz Bild: Tom Ulrich

Für hunderte von Solothurner Jugendlichen stand an diesem Mittwoch, 3. Mai nur ein Fach auf dem Stundenplan: Sport. Die Klassen konnten sich für verschiedene Sportarten anmelden und an den entsprechenden Turnieren teilnehmen. Möglich waren Badminton, Basketball, Handball, Unihockey oder Volleyball.

10 Bilder 10 Bilder Solothurner Schulsporttag Stadt Solothurn Oberstufe Unihockey Fegetz Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Die verschiedenen Austragungsorte waren in und um die Stadt Solothurn: im CIS-Center, in den Schulhäusern Hermesbühl und Schützenmatt in Solothurn, in der Kantonsschule und Bellach.

14 Bilder 14 Bilder Solothurner Schulsporttag Stadt Solothurn Oberstufe Handball Schützenmatt Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Die Wettkämpfe dienen gleichzeitig als Ausscheidung für den schweizerischen Schulsporttag, der am 26. Mai in Brugg / Windisch stattfindet.