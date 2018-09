Mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von 24,0 Mio. Franken kann im Voranschlag 2019 - wie bereits im Vorjahr - ein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Der voraussichtliche Ertragsüberschuss wird laut Kanton zu einer Zunahme des Eigenkapitals führen.

Nach den Jahren 2017 und 2018 kann auch im Voranschlag 2019 wieder mit einem operativen Ertragsüberschuss gerechnet werden und zwar mit 51,3 Mio. Franken. Der Kanton präsentierte die Budget-Zahlen am Donnerstagmorgen.

Wie im Vorjahr kann auch im Voranschlag 2019 wieder einen Cashflow von 109,0 Mio. Franken ausgewiesen werden. Der Cashflow fällt um 25,3 Mio. Franken höher aus als im Vorjahr, als er 83,8 Mio. Franken betrug.

Mit den um 0,7 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad von 57% im Vorjahr auf 75% im Voranschlag 2019. Die Nettoverschuldung wird aufgrund des Finanzfehlbetrages von 37,1 Mio. Franken im Voranschlag 2019 weiter ansteigen.

1 Prozent mehr Lohn

Auch in diesem Jahr haben die Vertragsparteien über die Lohnentwicklung beschlossen. Der Gesamtarbeitsvertragskommission hat sich nach Verhandlungen auf eine Teuerungszulage für das Staatspersonal um 1,0% ab dem 1. Januar 2019 geeinigt.

Die daraus folgenden Kosten von insgesamt rund 6,1 Mio. Franken wurden entsprechend in den Voranschlag 2019 aufgenommen.

Vorgaben der Finanzkommission

Trotz intensiver Bemühungen habe die Vorgabe der Finanzkommission in der Erfolgsrechnung (Cashflow von mindestens 115 Mio. Franken) nicht ganz erfüllt werden können. «Nach gründlichen Budgetverhandlungen mit den einzelnen Departementen ist es jedoch gelungen, das Richtbudget gesamthaft um 37,0 Mio. Franken zu verbessern», so der Kanton.

Das operative Ergebnis schliesst deshalb mit einem Ertragsüberschuss von 51,3 Mio. Franken ab. Unter Berücksichtigung der jährlichen Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken resultiert ein positives Gesamtergebnis von 24,0 Mio. Franken.

Entwicklung der Finanzlage

Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. Franken per 1. Januar 2015 ausfinanziert. Die Ausfinanzierung wurde in der Rechnung 2015 dargestellt und hat zu einer Verminderung des Eigenkapitals sowie zu einer markanten Erhöhung der Nettoverschuldung per Ende 2015 geführt. Die Abschreibungskosten des Finanzfehlbetrages PKSO von jährlich 27,3 Mio. Franken während den nächsten 40 Jahren sowie die erfolgswirksamen Zinskosten (8,65 Mio. Franken) sind im Voranschlag 2019 enthalten.

Die Verbesserung des Voranschlages 2019 gegenüber dem Voranschlag 2018 beträgt operativ 21,2 Mio. Franken.