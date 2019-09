Die Umsetzung der Massnahmenpläne habe in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung der Finanzlage eingeleitet und den Finanzhaushalt stabilisiert, teilte Finanzdirektor Roland Heim (CVP) am Donnerstag in Solothurn mit. Er sprach von einer "erfreulichen Entwicklung".

Der Regierungsrat rechnet bei Ein- und Ausgaben von je rund 2,2 Milliarden Franken mit einem operativen Ertragsüberschuss von 44,3 Millionen Franken. Weil der Kanton die Schulden in der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) in Jahrestranchen von 27,3 Millionen Franken abzahlen muss, weist der Voranschlag unter dem Strich einen Überschuss von 17 Millionen aus.

Die Nettoverschuldung des Kantons steigt leicht auf 1,486 Milliarden Franken an - oder auf 5340 Franken pro Einwohner. Das Staatspersonal und die Lehrpersonen erhalten 2020 nach einem Entscheid des Regierungsrats keine Lohnerhöhung.

Zu Buche schlagen in den Finanzen die Mehraufwendungen unter anderem bei den Ergänzungsleistungen IV und bei der Fremdplatzierung Minderjähriger. Mehrkosten erwartet der Kanton auch bei den Spitalbehandlungen sowie bei der Prämienverbilligung.