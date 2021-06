Die Allgemeinverfügung

Sie datiert vom 24. Juni – ebenfalls an diesem Tag wurde die Maskenpflicht für 5. und 6. Klasskinder im Kanton aufgehoben: Die Allgemeinverfügung, die die Maskenpflicht für die Sekundarstufen 1 und 2 regelt. Es sei weiterhin Vorsicht geboten, heisst es darin. Die Maskentragepflicht für die Sek 1 solle weiterhin gelten. Und die bisher durch den Bund geregelte Maskenpflicht für die Sek 2 – der Bund hat diese aufgehoben – werde neu auf kantonaler Ebene geregelt. Für Schülerinnen und Schüler der Sek 1 und 2 ist die Maske im Eingangsbereich und im Innenbereich Pflicht. Kann der Abstand eingehalten werden oder sind Trennwände aufgestellt, so heisst es weiter, kann die Maske auch abgelegt werden. Auf Aussenanlagen wird die Maskenpflicht aufgehoben, sofern die Distanz gewahrt werden kann. Weiter schreiben die Verantwortlichen, die Regelung sei eine «geeignete, erforderliche und zumutbare Massnahme, um die zweckmässige Bekämpfung der Covid-19-Epidemie innerhalb des Schulbetriebs zu ermöglichen.» Die Eingriffe in die persönliche Freiheit seien verhältnismässig gering. Die Maskenpflicht für Sek 1 und 2 soll bis längstens am 11. Juli gelten. (nka)