Kanton Solothurn Nachfolge doch noch geregelt: Emmanuel Ullmann wird Solothurner Pensionskassenchef Der neue Geschäftsführer der Pensionskasse Kanton Solothurn heisst Emmanuel Ullmann: Er wird am 1. Mai 2022 die operative Verantwortung für die Pensionskasse übernehmen. Die Verwaltungskommission hat Ullmann einstimmig gewählt.

Emmanuel Ullmann. zvg

Die Nachfolge von Reto Bachmann bei der Pensionskasse Kanton Solothurn ist geregelt. Geschäftsführer ab 1. Mai 2022 wird Emmanuel Ullmann aus Basel. Damit kann sich Bachmann doch noch in den Ruhestand verabschieden.

Der 41-Jährige arbeitet aktuell bei der UBS als Product Manager zum Thema Vorsorgeausbildung. Er habe sich zuvor eine breite berufliche Erfahrung angeeignet, unter anderem mit Anstellungen beim Bund und danach in der Privatwirtschaft als Wirtschaftsprüfer und in verschiedenen Führungsfunktionen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Emmanuel Ullmann hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Basel studiert und sich bereits im Rahmen seiner Lizentiatsarbeit mit dem Thema Pensionskasse auseinandergesetzt. Er bildete sich erst zum Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer aus (2005 bis 2009) und absolvierte danach die Fachschule für Personalvorsorge, wo er sich zum Eidg. Dipl. Pensionskassenleiter ausbilden liess.

Er ist verheiratet, Vater dreier Kinder und hat in der Vergangenheit auch verschiedenste politische Chargen bekleidet. So war er während zehn Jahren (2005 bis 2015) Mitglied im Parlament des Kantons Basel Stadt, dem Basler Grossrat. Von 2013 bis 2020 bekleidete Ullmann das Amt des Vizepräsidenten der Basler Grünliberalen.

Politische Erfahrung als i-Tüpfelchen

Emmanuel Ullmann habe den Nominationsausschuss sowohl fachlich als auch menschlich absolut überzeugt, wird Roland Misteli, Präsident der Verwaltungskommission der Pensionskasse Kanton Solothurn, zitiert. Ullmann bringe die gewünschten fundierten Kenntnisse im Versicherungs- und Vorsorgebereich ebenso mit wie Know-how und berufliche Erfahrung im Anlage- und Finanzbereich. Er habe reichlich Führungserfahrung, verfüge über ICT-Kenntnisse und sei ein guter Kommunikator.

Dass er auch politische Erfahrung habe, sei das i-Tüpfelchen und werde ihm im realpolitischen Prozess im Kanton Solothurn bestimmt dienlich sein, so Misteli.

Einmonatige Einarbeitung

Seine neue Stelle wird Emmanuel Ullmann am 1. April antreten. Nach einer einmonatigen Einarbeitungszeit wird er am 1. Mai 2022 offiziell die operative Leitung als Geschäftsführer der Pensionskasse Kanton Solothurn übernehmen und damit die Nachfolge des langjährigen Stelleninhabers Reto Bachmann antreten. Ullmann wird gemäss Mitteilung in die gleiche Lohnklasse (LK 28) wie sein Vorgänger eingeteilt werden, zuzüglich einer Marktzulage. (bey)