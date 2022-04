Kanton Solothurn Gleich drei Elektrofahrzeugfahrer verletzen sich bei Unfällen Am Osterwochenende gab es gleich drei Unfälle, zwei mit einem Trottinett und einen mit einem Roller. Zwei der Fahrer waren alkoholisiert.

Am Donnerstag, 14. April, um zirka 23.45 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann mit einem Elektro-Trottinett von Lohn-Ammannsegg herkommend auf der Bernstrasse in Richtung Biberist. Dabei kam er dabei zu Fall. Der Gestürzte zog sich beim Aufprall auf den Boden Verletzungen zu, die eine Einweisung mit einer Ambulanz in ein Spital erforderlich machten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Verletzten ein positives Resultat.

Mit diesem Trottinett verletze sich der Mann. zvg

In der Nacht auf Freitag, um zirka 1.20 Uhr, war ein 45-jähriger Mann in Olten ebenfalls mit einem Elektro-Trottinett auf dem Wilerweg unterwegs. Als er auf das dortige Trottoir fahren wollte, kam er zu Fall. Dabei zog er sich leichte- bis mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde bis zum Eintreffen der Ambulanz durch Ersthelfer betreut und anschliessend in ein Spital gebracht. Die Polizei führte bei ihm sowohl einen Atemalkohol- wie auch einen Drogenschnelltest durch. Beide Tests ergaben ein positives Resultat.

Auch in Olten stürzte ein Mann mit seinem Elektror-Trotinett zvg

Und auch ein weiterer Mann verunglückte am Freitagabend, er fuhr allerdings einen Elektroroller. Der 45-jährige war um zirka 21 Uhr in Solothurn auf der Weissensteinstrasse unterwegs. Nachdem er einen Randstein gestreift hatte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einen Baum. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstbetreuung am Unfallort wurde er mit einem Helikopter der REGA in ein Spital geflogen. Die Unfallursache ist Gegenstand eingeleiteter Abklärungen. (has)