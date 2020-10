Kanton Solothurn führt Sperrstunde ein – nur noch 300 Personen in Clubs erlaubt

Die Regierung war informiert, welche Massnahmen der Bundesrat am Sonntag gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus ergreift. Dazu gehört auch die Maskenpflicht in Läden, die im Kanton Solothurn schon seit September gilt. Der Kanton füllt nun noch Lücken und hat die erweiterten Massnahmen in einer Notverordnung festgehalten. Diese tritt am 22.Oktober 2020 in Kraft und gilt bis am 31.Januar 2021. Und das sind die Massnahmen: Beschränkung auf 300 gleichzeitig anwesende Personen in Clubs

Sperrstunde in Bars und Club am Freitag und Samstag zwischen 1 und 6 Uhr

Sämtliche Restaurants, Clubs und Bars sind verpflichtet, die Kontaktdaten zu erheben und bei Bedarf in elektronischer Form verfügbar zu machen.

Beschränkung auf 50 Personen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann und keine Schutzmassnahmen ergriffen werden

Grosse Zurückhaltung bei Grossveranstaltungen Man werde Bewilligungen für Grossveranstaltungen nur noch mit grösster Zurückhaltung erteilen, hiess es in der Medienkonferenz vom Mittwoch. Punkto Obergrenze hat die Regierung noch keinen Entscheid getroffen. Alles läuft aber darauf hinaus, dass gleich wie in den Kantonen Bern und Basel-Stadt eine 1000er-Grenze eingeführt wird. Basel-Stadt gab am Mittwoch bekannt, dass ihr Vorgehen mit den Nachbarkantonen Aargau, Baselland und Solothurn abgesprochen sei. Damit könnte dem EHC Olten seine Bewilligung für die Spiele mit mehr als 1000 Zuschauer entzogen werden.

Masken für Erwachsene an Schulen Neu müssen zudem alle erwachsenen Personen, die an einer Schule tätig sind, in Innenräumen des Schulhauses eine Maske tragen, wenn sie die Distanzregeln über einen längeren Zeitraum nicht einhalten können. Diese Neuerung tritt am kommenden Montag in Kraft. «Die Lage ist kritisch» Zur aktuellen Lage: Der Kanton meldete am Mittwoch 1395 bestätigte Fälle. Das sind 65 mehr als am Dienstag. 12 Personen befinden sich im Spital. Drei werden auf der Intensivstation betreut, zwei Personen müssen beatmet werden. «Die Lage ist kritisch», sagt Kantonsarzt Lukas Fenner. Die momentan diskutierten Mini-Lockdown müssten seiner Meinung nach vom Bund und nicht von den Kantonen verordnet werden.