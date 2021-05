Kanton Solothurn Die Würfel sind gefallen: So sind die Departemente im Regierungsrat verteilt Jetzt ist im Kanton Solothurn klar, wer, wie, wo regiert. Die bisherigen Regierungsrätinnen Susanne Schaffner und Brigit Wyss behalten ihr Departemente ebenso wie ihr Amtskollege Remo Ankli. Sandra Kolly-Altermatt übernimmt das Bau- und Justizdepartement, Peter Hodel wird Finanzdirektor.

Regierungsrat Solothurn: Die Departemente sind verteilt. Zvg

Der Regierungsrat des Kanton Solothurn hat am Dienstag in der künftigen Zusammensetzung an einer ausserordentlichen, konstituierenden Sitzung, die Departemente neu verteilt. Die Bisherigen bleiben ihren Departementen treu: Frau Landammann Susanne Schaffner (SP) dem Departement des Innern, Brigit Wyss (Grüne) dem Volkswirtschaftsdepartement und Dr. Remo Ankli (FDP) dem Departement für Bildung und Kultur.

Nachfolge für Bau- und Justizdepartement und Finanzdirektor

Sandra Kolly-Altermatt (CVP) übernimmt das Bau- und Justizdepartement von ihrem Parteikollegen Roland Fürst. Peter Hodel (FDP) tritt als Finanzdirektor die Nachfolge von Roland Heim (CVP) an.

Die Departemente wurden einvernehmlich verteilt, die Zuständigkeiten gelten ab dem 1. August 2021. Mit der frühzeitigen Zuteilung der Departemente erhalten die neuen Mitglieder des Regierungsrates Zeit, um sich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten und mit ihren Vorgängern die Amtsübergabe detailliert zu planen.