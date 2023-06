Kommentar Die deutliche Ablehnung der Zwillingsinitiativen ist ein klares Zeichen Das Nein zu den Zwillingsinitiativen ist unerwartet deutlich. Auch Hauseigentümerinnen und -eigentümer scheinen sich klar für eine fairere Besteuerung ausgesprochen zu haben. Das müsste jetzt eigentlich Konsequenzen für die Pläne der Regierung haben. Ein Kommentar. Lucien Fluri Drucken Teilen

Die Argumente des Nein-Lagers zogen besser. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein deutliches Zeichen. Die Solothurnerinnen und Solothurner haben die Zwillingsinitiativen abgelehnt, die die Katasterwerte bis 2032 einfrieren wollten. Bemerkenswert ist dies vor allem, weil es überdurchschnittlich viele Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer im Kanton gibt. Auch sie haben zu einem gewissen Teil gegen das Gesetz gestimmt und nehmen so höhere Steuern für sich in Kauf – obwohl sie durch höhere Energiekosten und die Inflation bereits weniger Geld im Portemonnaie haben.

Noch erstaunlicher ist, dass auch kleinere ländliche Gemeinden, in denen besonders viele Einfamilienhäuser stehen, Nein sagten. Damit haben sie ausgedrückt, dass sie ein faireres Besteuerungssystem wollen und die Katasterwerte nicht auf dem Stand von 1970 eingefroren werden dürfen.

Wie weiter? Diese Frage ist trotz des deutlichen Ja nicht so eindeutig. Es wird eine heiss umstrittene Vorlage bleiben. Bisher hatte sich der Hauseigentümerverband massiv dafür eingesetzt, dass die Vorlage die Hausbesitzerinnen und -besitzer am Schluss nichts kosten darf. Die Regierung hat angetönt, dem Verband entgegenzukommen.

Die Regierung sollte nochmals gut überdenken, ob inwieweit sie ihr ursprüngliches Ziel wirklich fallen lassen will, nämlich dass die Mehreinnahmen von rund 40 Millionen Franken auf Gemeinde- und Kantonsebene via Steuerfusssenkung an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgegeben werden. Denn auch Besitzer von Wohneigentum haben in Kauf genommen, dass sie künftig mehr zahlen müssen. Und sie halten es offensichtlich auch für fair, dass ihr Vermögen nach neuen Grundsätzen besteuert wird.