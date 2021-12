Kanton Solothurn Die Ausschreibung für die kantonalen Förderpreise und Atelierstipendien läuft Das Kuratorium für Kulturförderung schreibt die Förderpreise 2022 öffentlich aus. Gleichzeitig läuft die Bewerbungsfrist für zwei Aufenthalte im Künstleratelier Paris im Jahr 2023.

Bild von der diesjährigen Verleihung der Förderpreise und Atelierstipendien in der Schützi Olten. Bruno Kissling

Das Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn vergibt seit 2012 zur Nachwuchsförderung bis zu zwölf Förderpreise von je 15‘000 Franken. Wie es in einer Mitteilung heisst, können sich nun junge Kunst- und Kulturschaffende aller Disziplinen, die Wohnsitz im oder einen engen Bezug zum Kanton Solothurn haben, für die Förderpreise 2022 bewerben.

Gemäss Mitteilung wird es 2022 zudem erstmals ein Förderpreis Kulturpflege, insbesondere der Gebiete Brauchtum, Geschichte und Wissenschaft vergeben. Projekte im Bereich der Kulturvermittlung aller Disziplinen würden weiterhin berücksichtigt.

Gleichzeitig läuft das Bewerbungsfenster für zwei Aufenthalte im Künstleratelier in der «Cité Internationale des Arts» in Paris für das Jahr 2023. Kunstschaffende jeden Alters und aller Disziplinen mit Wohnsitz im oder engem Bezug zum Kanton erhalten die Möglichkeit, während einem halben Jahr (Januar bis Juni oder Juli bis Dezember) in Paris frei zu arbeiten. Die Vergabe der Atelierwohnung ist mit einem Beitrag an die Lebenshaltungskosten von 18‘000 Franken für sechs Monate verbunden.

Die Vergabe der Förderpreise und der Atelierwohnung erfolge aufgrund von eingereichten Bewerbungsunterlagen, heisst es weiter. Die Dossiers werden von den Fachkommissionen Kuratoriums anhand der folgenden Kriterien bewertet: Qualität der gemachten Aussagen, Kontinuität des bisherigen Schaffens, Entwicklungsmöglichkeiten sowie Innovation und Professionalität.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 10. Januar 2022, der Auswahlentscheid wird im April 2022 bekannt gegeben. (sks)