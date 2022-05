Kanton Solothurn Änderung des Energiegesetzes: Der Solothurner Regierungsrat lehnt die Vorlage des Bundes ab Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich eine Gesetzesänderung, die Bewilligungsverfahren für erneuerbare Wind- und Wasserkraftanlagen beschleunigen soll. Die vorgeschlagenen Änderungen des Bundes sind aus Sicht der Solothurner Regierung jedoch nicht zielführend.

Wind- und Wasserkraftanlagen sollen rascher und einfacher geplant und bewilligt werden können: Für den Solothurner Regierungsrat ist dieser Grundsatz unbestritten, wie er am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Die vom Bund zur Vernehmlassung vorliegende Änderung des Energiegesetzes schiesse allerdings über das Ziel hinaus. Zudem fehle eine umfassende Analyse, «welche Schritte in den Verfahren am meisten Zeit brauchen und warum dies so ist».

Erst wenn die Verfahrensschritte mit den grössten Verzögerungen bekannt seien, so der Regierungsrat, könne das Problem auch mit den richtigen Vorschlägen behoben werden.

Die Vorlage greife zudem im Verhältnis zum Nutzen stark in die bestehende und bewährte Kompetenzordnung und Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden ein, wie es in der Mitteilung des Kantons Solothurn weiter heisst. Und sie trage den unterschiedliche Ausgangslagen der Kantone zu wenig Rechnung.

So verfüge der Kanton Solothurn bereits heute über die notwendigen Instrumente, um das Planungsrecht auf kantonaler Stufe zu erlassen und mit der Baubewilligung zusammen zu beschliessen. Schliesslich dürfe auf das etablierte Beschwerderecht der Gemeinden gegen Richtplanfestlegungen trotz Beschleunigung nicht verzichtet werden.

«Optimierungen, ohne Rechtsunsicherheiten zu schaffen»

Der Solothurner Regierungsrat ist überzeugt, dass die Verfahren stellenweise optimiert werden können. Dies sollte jedoch auch ohne neue, rechtsunsichere Instrumente und Einschränkungen von Beschwerdemöglichkeiten umsetzbar sein, zum Beispiel durch die geschickte Verschränkung von Richtplan- und Nutzungsplanprozessen.

«Offensichtlich ist, dass solche Verfahren sehr anspruchsvoll zu führen sind und hier auch die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden müssen», schreibt der Regierungsrat.

Gesamthaft begrüsst die Kantonsregierung das Ziel der Vorlage, erachtet die vorgeschlagenen Massnahmen im Energiegesetz jedoch als nicht zielführend und lehnt die Vorlage deshalb ab. Zustimmung erhalten die geplanten Fremdänderungen zur Steuererleichterung von Photovoltaikanlagen auf Neubauten und zur Befreiung von Photovoltaikanlagen an Fassaden von der Baubewilligungspflicht.

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn schliesst sich damit der gemeinsamen Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz zur Änderung des Energiegesetzes an. (sks)