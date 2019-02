Das Urteil hat landesweit Schlagzeilen gemacht. Nachdem das Bundesgericht den Spar-Kanton Luzern dazu verdonnert hat, die Einkommensgrenze für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV) von Familien mit Kindern und jungen Erwachsenen zu erhöhen, wird in vielen Kantonen fieberhaft gerechnet, ob es auch bei ihnen Anpassungen bei der Anspruchsberechtigung braucht.

Damit verbunden ist die Frage, wo der untere Mittelstand – den das eidgenössische Parlament neben Personen in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen explizit in die Gruppe der Anspruchsberechtigten einbezog – anfängt. Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat für eine Familie mit zwei Kindern eine Zahl gefunden: 97'300 Franken. Ab dieser Summe an Einkünften soll die IPV greifen.