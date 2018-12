Wie RBS-Mediensprecherin Fabienne Thommen am Freitag auf Anfrage sagte, ist das Depot nach diesem Entscheid noch nicht gebaut. Beispielsweise müsse noch ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden, bei dem Direktbetroffene Einsprache erheben können.

Der Entscheid bedeute aber, dass der Kanton die Planung des Regionalverkehrs Bern-Solothurn stütze. Der Beschluss sei deshalb «sehr wichtig».

In den nächsten zehn Jahren soll das Bahnangebot auf der Strecke Solothurn-Bern deutlich ausgebaut werden. Geplant ist nach Angaben des RBS, die S8 künftig im Halbstundentakt bis Bätterkinden und den Regioexpress RE zwischen Solothurn und Bern ganztägig im Viertelstundentakt einzusetzen.

Für diese Angebotsausbauten braucht der RBS zusätzliche Züge und auch ein neues Depot, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die bestehenden Abstellanlagen in Solothurn, Bern und Worblaufen seien bereits heute so ausgelastet, dass zusätzliche Fahrzeuge keinen Platz mehr hätten

Anfang Juli 2017 hatte der Berner Regierungsrat den Standort Leimgrube Bätterkinden als Zwischenergebnis in den Richtplan aufgenommen. Damit der Standort definitiv in den Richtplan eingetragen werden konnte, musste der RBS Machbarkeitsnachweise erbringen.

In den letzten Monaten hat nun der RBS nach eigenen Angaben gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Bätterkinden, der IG Bätterkinden und Direktbetroffenen die noch offenen Fragen bearbeitet. Es ging zum Beispiel um die Gleisanbindung und Anordnung der Depotanlagen.

Anschliessend beantragte das Unternehmen beim Kanton die definitive Festsetzung des Standorts in den kantonalen Richtplan. Auf dem Massnahmenblatt im Richtplan steht nun, das kantonale Amt für öffentlichen Verkehr bestätige erneut den Bedarf nach einem neuen Depot. Dieses müsse aus an der Linie Bern-Solothurn liegen. Der Standort in der Nähe des Bahnhofs Bätterkinden sei geeignet. Die Anordnung des Depotgebäudes unmittelbar neben und parallel zur bestehenden Kartoffelzentrale sei «gut begründet, plausibel und nachvollziehbar».