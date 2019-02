Im Januar 2019 stieg die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 105 auf 3'218 (Vormonat: 3'113, Vorjahresmonat: 4'160) Personen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 2,2% (Vorjahresmonat: 2,8%, CH: 2,8%). Der Anstieg bei den Arbeitslosen ist saisonal bedingt, wie die Staatskanzlei Solothurn in einer Medienmitteilung informiert. Regionen Die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn lag bei 6'107 (Vormonat: 6'130, Vorjahresmonat: 6'845) und war damit um 23 Personen tiefer als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote verharrte bei 4,2% (Vorjahresmonat: 4,7%, CH: 4,5%). Die Stellensuchendenquote in der Region Solothurn stagnierte bei 3,6%, berichtet die Staatskanzlei Solothurn. Die Region zählte Ende Januar 1'898 Stellensuchende. In der Region Grenchen stieg die Quote von 5,2% auf 5,3%, dies bei 719 Stellensuchenden. Die Quote im Schwarzbubenland erhöhte sich von 3,2% auf 3,3%. Dies bei neun Stellensuchenden mehr. Mit 67 Personen weniger schloss die Region Olten den Monat Januar ab. Die Quote sank von 5,0% auf 4,8%. In der Region Thal erhöhte sich die Quote von 3,5% auf 3,8%. Hier wurden 24 Personen mehr gezählt, welche sich beim RAV zur Stellensuche angemeldet haben.

Geschlecht Im Berichtsmonat waren 3'348 (Vormonat 3'338) Männer als stellensuchend registriert, zehn mehr als im Vormonat. Im Vorjahr waren es 3'748 Männer. 2'759 Frauen (Vormonat 2'792) waren im Januar 2019 auf Stellensuche. Dies war eine Abnahme von 33 Person. Im Vorjahresmonat waren es 3'097 Frauen. Der Frauenanteil lag bei 45,2% (Vorjahresmonat 45,2%).

Nationalität Die Zahl der stellensuchenden Schweizer reduzierte sich gemäss der Staatskanzlei Solothurn im Berichtsmonat um 34 auf 3‘188 Personen. Im Vorjahrsmonat waren es noch 3'674 Stellensuchende. Ende Januar waren mit 2'919 Ausländern (Vormonat 2'908) elf Personen mehr als stellensuchend registriert. Der Ausländeranteil stieg gegenüber dem Vormonat von 47,4% auf 47,8% (Vorjahresmonat 46,3%). Altersklassen Die Gruppe der unter 20-jährigen Stellensuchenden nahm um sechs Personen auf 272 Personen ab, womit die Quote von 3,9% auf 3,8% sank. Bei der Altersgruppe der 20- bis 24-jährigen fiel die Zahl der Stellensuchenden von 515 auf 510 Personen. Die Quote stagnierte bei 4,0%. Die Quote der 25- bis 29-jährigen stieg von 5,0% auf 5,3%.