Kamera filmt Explosion von Bankomat in Hofstetten – Nachbar: «Hörte einen saumässig lauten Knall, dann ging die Sirene los»

Die Solothurner Kantonspolizei sucht noch immer Zeugen und Hinweise zur Bankomat-Sprengung am Mittwoch in Hofstetten. Eine Überwachungskamera filmte indirekt die Explosion mitten in der Nacht. Anwohner berichten im Video, wie sie den Überfall erlebt haben.