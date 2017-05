Der grüne Kantonsrat Felix Lang aus Lostorf fordert eine unabhängige Untersuchung im Tierdrama Boningen. Damit reagiert er in einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung auf die Antwort der Solothurner Regierung auf die zweite von ihm zum Fall eingereichte Interpellation. «Mit juristischer Wortklauberei werden konkrete Vorwürfe umschifft», äussert sich der Interpellant enttäuscht. Nicht akzeptabel sei ebenfalls, «als Ausrede für die nicht zur Verfügung gestellten Akten an Professor Michael Hässig anzuführen, er habe diese Akten nicht verlangt».

Holprinzip für den Professor

Tatsächlich schreibt die Regierung auf eine entsprechende Frage von Felix Lang, dem unabhängigen Experten Michael Hässig habe man nach dem Holprinzip «ausdrücklich anerboten, weitere Unterlagen, die aus seiner Sicht für die Beantwortung der Fragen als notwendig erachtet werden, zur Verfügung zu stellen.» Zugestellt worden seien dem Experten «nebst dem entsprechenden Fragekatalog unter anderem der vom Veterinärdienst am 4. August 2016 erstellte tierpathologische Bericht ungeschwärzt und in voller Länge, jedoch ohne die darin ausdrücklich aufgeführte Fotodokumentation und ohne die ebenfalls im Bericht ausdrücklich erwähnten Beilagen.» Im Zusammenhang mit den Vorwürfen Langs, Hässig sei nicht richtig dokumentiert worden, erklärte dieser Anfang März auf Anfrage dieser Zeitung: «Ich habe die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden, und mich auf die Akten berufen, die ich erhalten habe.» Ob ihm etwas vorenthalten worden sei, könne er nicht beurteilen.

Regierung: «Alles okay»

Die Regierung bleibt dabei, dass bei den Untersuchungen rund um die am 28. Mai letzten Jahres in Boningen aufgedeckte Tiertragödie alles richtig gelaufen sei. «Die verwaltungsinterne Untersuchung wurde vom beauftragten Rechtsdienst des Volkswirtschaftsdepartements mit der nötigen Objektivität und Sorgfalt geführt, die von einer Aufsichtsbehörde erwartet wird», heisst es in der Interpellationsantwort.