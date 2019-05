Da Störche grosse Vögel sind, werden ihre Nester auch dementsprechend exponiert gebaut. So können sie diese auch gut zufliegen. Doch der Bau von diesen grossen Nesten führt dazu, dass sie dem Wetter ausgesetzt sind. Da die Neste so dicht gebaut sind, staut sich das Wasser und gefährdet dadurch die Storchenbabys.

Renate Gugelmann sagt gegenüber TeleM1: «Durch das Wasser im Nest bekommen die Jungtiere kalte Füsse, Gefieder und einen kalten Körper. Es ist vergleichbar mit Menschen, wenn wir eine Grippe haben. Die Störche kriegen Fieber und sterben schlussendlich an einer Unterkühlung».

Die Webcam Aufnahmen vom Psychiatriezentrum in Münsingen sind ein trauriger Anblick. Auf dem Dach des Zentrums ist ein Nest indem 3 von 4 Storchenbabys gestorben sind. Auch in Altreu sind mehrere junge Störche durch die Kälte gestorben. Jedoch ist die genaue Anzahl noch nicht bekannt.

Wie Renate Gugelmann erklärt, könne man den Jungen nicht helfen, da der Storch ein geschützter Vogel ist und darum auch das Nest nicht berührt werden darf. «So ist leider die Natur», sagt Gugelmann gegenüber TeleM1.

Zusätzlich sagt sie, dass es manchmal sehr brutal sei, vor allem mit anzusehen wenn die Altstörche ihre Jungen lebendig aus dem Nest werfen, weil sie merken das die Jungtiere krank sind. «Das ist wirklich kein schönes Bild», so Gugelmann.

Man kann nur hoffen, dass das Wetter besser wird und somit die Neste nicht mehr geflutet werden. Dann könnten noch immer dutzende Storchenbabys in Altreu überleben. Andernfalls kann es so enden wie im Jahr 2013, wo in Altreu nur 3 Jungstörche aufgewachsen sind.