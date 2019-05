Wie reagiere ich, wenn ich Gewalt beobachte? Sage ich etwas, wenn die Frau neben mir im Bus rassistische Äusserungen von sich gibt? Und was? Im Alltag Menschlichkeit zu leben ist nicht immer einfach. Wie es doch möglich ist, das war am Samstag Thema am «Power of Humanity Tag» in Solothurn. Für den vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) organisierten Anlass sind am Samstag Jugendliche aus der ganzen Schweiz nach Solothurn gereist. Ziel des Tages: Mit Unterstützung der Rapper Manillio aus Solothurn und dem Jurassier Sim’s ein Lied zum Thema zu schreiben.

«Uns geht es darum, die Jugendlichen für die 7 Rotkreuzgrundsätze und das Thema Menschlichkeit zu sensibilisieren», erklärt Myriam Fojtu, die beim Schweizerischen Roten Kreuz für das Thema Grundsätze zuständig ist. Neben der Menschlichkeit sind dies Unparteilichkeit, Freiwilligkeit, Neutralität, Universalität, Unabhängigkeit und Einheit. Die Musik sei dabei Transportmittel für die Botschaften. Ab dem 20. Mai wird das Rote Kreuz das Lied, das am Samstag geschrieben und intoniert worden ist, in Videoform auf den sozialen Medien veröffentlichen.