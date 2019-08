Red mit! – mit diesem Aufruf möchten das Amt für Soziale Sicherheit Solothurn und der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ erneut innovative Ideen und Anliegen von Jugendlichen im Kanton sammeln. Bis am 7. Oktober 2019 können diese ihre Anliegen, Wünsche und Fragen zum Kanton über die Onlineplattform www.engage.ch einbringen.

Während sechs Wochen sammeln das Amt für Soziale Sicherheit Solothurn und der DSJ im Rahmen des Projekts engage.ch wieder Anliegen und Ideen von Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 aus dem Kanton. Wie bereits im Vorjahr werden diese anschliessend am Jugendpolittag vom 6. November 2019 in Solothurn vorgestellt. Dort können die Jugendlichen ihre Anliegen persönlich mit den PolitikerInnen diskutieren.

Mit der Unterstützung von Kantonsrätinnen und Kantonsräten werden die Anliegen gemeinsam mit den Jugendlichen ausgearbeitet. Am Event selbst bilden sich Projektgruppen aus Jugendlichen und PolitikerInnen, um die Anliegen zu realisieren. Mit engage.ch ermöglicht der DSJ, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Sicherheit Solothurn, dass sich engagierte Jugendliche aus dem Kanton in den politischen Prozess einbringen können. Das Projekt gibt den Jugendlichen einen Einblick in die Kantonspolitik und verschafft jungen Stimmen Gehör bei den PolitikerInnen. (mgt)