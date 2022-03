Jugendförderung Neuer Jugendpreis «Ausgezeichnet!» fördert Projekte von und für Kinder und Jugendliche im Kanton Solothurn Der Regierungsrat hat die Preisverleihung des neuen Preises «Ausgezeichnet!», des Nachfolgers des Jugendprojektwettbewerbs, für die nächsten vier Jahre genehmigt.

Auch Institutionen und Veranstaltungen können bei der Preisverleihung mitmachen. Die Scooternight in Hofstetten wurde 2018 wurde für die Vorgängerreihe, den Jugendprojektwettbewerb, nominiert. Janik Rohland

Bei der Regierungsratssitzung vom 1. März wurde ein kantonales Jugendförderprogramm für die nächsten Jahre gesichert. So wurde die Preisverleihung für den neuen Jugendförderpreis «Ausgezeichnet!», das Nachfolgeprojekt des Jugendprojektwettbewerbs, für die nächsten vier Jahre genehmigt . Im Rahmen der ersten Kinder- und Jugendtage im vergangenen November wurde der neue Jugendpreis lanciert.

«Mit dem neuen Jugendpreis ‹Ausgezeichnet!› will der Kanton das Engagement und die Kreativität von jungen Menschen würdigen, sichtbar machen, unterstützen und fördern», so der Regierungsrat in einer Medienmitteilung. Der neue Preis wird erstmals am 19. November vergeben – erneut im Rahmen der Kinder- und Jugendtage. Bis am 31. Juli können Kinder und Jugendliche ihre Projekte für die erste Ausgabe des Preises einreichen.

So gibt es die Kategorie «Anerkennungspreis» für Projekte, die bereits grösstenteils abgeschlossen oder durchgeführt worden sind. «Es ist eine rückwirkende Anerkennung für bereits geleistetes Engagement», so der Regierungsrat. Mit dem «Förderpreis» sollen Jugendförderung in der Zukunft ermöglicht werden. Der «Förderpreis» zeichnet Projekte aus, welche noch laufen oder deren Durchführung noch bevorsteht.

Mit dem «Ehrenpreis» können Institutionen, Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet werden. In dieser Kategorie können explizit auch Angebote ausgezeichnet werden, die von Erwachsenen umgesetzt wurden.

Bis am 31. Juli 2022 können Kinder und Jugendliche ihre Projekte für die erste Ausgabe des Preises einreichen sowie Angebote und Institutionen nominieren. Die verschiedenen Preise sind mit insgesamt 15'000 Franken dotiert und richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus dem Kanton Solothurn. Weitere Informationen, Anmeldung und Nominierung finden sich online unter so.ch.

Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Kinder- und Jugendarbeit sowie jungen Kulturschaffenden aus dem Kanton Solothurn. «Es gibt viele junge Menschen mit vielen tollen Ideen. Jetzt gilt es mitzumachen, sich zu informieren und anzumelden», sagt Jurymitglied und Rapper Pato. (ssk)