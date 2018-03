«Einmal und nie wieder». Wer kifft, stiehlt oder zuschlägt, kriegt es mit der Jugendanwaltschaft zu tun. Diese behandelt die Fälle der 10 bis 18-jährigen Straftäter im Kanton. Und begleitet sie danach - beispielsweise mit dem internen Sozialdienst in der Bewährungshilfe – um die Jugendlichen möglichst nur «einmal und nie wieder» zu sehen. Knapp 1000 Fälle bearbeitete die Jugendanwaltschaft unter Barbara Altermatt im vergangenen Jahr. «Der Charre lauft», lautet die Bilanz der Leitenden Jugendanwältin zu 2017. Sie spricht von einem «guten, angenehmen» Jahr. Keine Fälle, die grossen Staub aufwirbelten, keine Zunahme bei den Straftaten, und keine Pendenzenberge.

Die Zahlen im jährlichen Geschäftsbericht sind relativ stabil. Die Anzahl Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz – die häufigste Straftat in der Fallstatistik – hat abgenommen. Letztes Jahr wurden beispielsweise weniger «Töffli» frisiert. Auch der Cannabiskonsum ging leicht zurück. Zumindest in der Statistik. Es wurden zwar weniger Jugendliche wegen Drogenkonsums verurteilt, laut Altermatt liegt das aber nicht daran, dass weniger Gras geraucht wurde, sondern daran, dass es einfach zu weniger Anzeigen kam.

Die Anzahl Gewaltdelikte ist leicht angestiegen. Da es jährlich aber nur zu beispielsweise rund 15 schweren Drohungen kommt, machen einzelne Fälle in der Statistik viel aus. Signifikante Anstiege gibt es keine. Die Leitende Jugendanwältin ist zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Und doch: Ein Ziel habe man verfehlt.