2014 sagte das Schweizer Stimmvolk ja zur Masseneinwanderungsinitiative, die die Zuwanderung eindämmen wollte. Umgesetzt wurde sie vom Parlament als «Inländervorrang light». Diese abgeschwächte Variante sollte verhindern, dass die Initiative bilateralen Abkommen mit der EU, insbesondere der Personenfreizügigkeit, in den Weg kommt.

Was jetzt bleibt von der Initiative, ist eine Stellenmeldepflicht in Branchen mit einer Arbeitslosigkeit von mehr als acht Prozent. Während fünf Arbeitstagen dürfen Arbeitgeber freie Stellen nicht öffentlich ausschreiben. Sie müssen die offenen Stellen an die regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) melden. Diese fünf Tage geben allen bei der RAV gemeldeten Arbeitssuchenden einen Vorsprung. Sie können sich schneller als ihre Konkurrenten auf eine Stelle bewerben.

Ob sie der Arbeitgeber allerdings einstellt, kann er selber entscheiden. Begründen muss er eine Ablehnung nicht. Ausserdem gibt es Ausnahmen, etwa wenn ein Unternehmen eine Stelle intern besetzen kann. Ab 2020 wird die Schwelle von acht Prozent Arbeitslosigkeit auf fünf runtergeschraubt.

Diese Lösung ist, noch nicht einmal eingeführt, bereits heftig in der Kritik. Auf politischer Ebene wurde von «Verfassungsbruch» auf der einen Seite gesprochen. Davon, dass internationale Verträge wichtiger seien als die Schweizer Verfassung auf der anderen. Auch was die Folgen der Meldepflicht für die Schweizer Wirtschaft angeht, wird der Teufel an die Wand gemalt.