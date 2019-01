Die Zahlen sind eindrücklich: In der Schweiz ist die saisonale Grippe im Durchschnitt jährlich für rund 110 000 bis 330 000 Arztkonsultationen, mehrere Tausend Hospitalisierungen sowie mehrere Hundert Todesfälle verantwortlich.

War der Kanton Solothurn in der ersten Januarwoche noch praktisch grippefrei, ist die Krankheit nun auch hier auf dem Vormarsch. Im Rahmen der laufenden Überwachung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden in der zweiten Januarwoche zunehmend Influenza-Verdachtsfälle gemeldet. Schweizweit registrierten die 144 Ärztinnen und Ärzten des Sentinella-Meldesystems 15,5 Grippeverdachtsfälle pro 1000 Konsultationen. Dies entspricht hochgerechnet einer Inzidenz von 121 Fällen pro 100 000 Einwohner. Der saisonale epidemische Schwellenwert von 68 Grippeverdachtsfällen wurde damit deutlich überschritten. In der Nordwestschweiz liegt der Wert mit 78,6 nunmehr ebenfalls über dem Schwellenwert, aber noch unter dem schweizerischen Durchschnitt.

Situation kann sich rasch ändern

Die Gründe für die anfänglich relative Gripperesistenz in den Kantonen Solothurn, Aargau und den beiden Basel sind nicht einfach zu ergründen. Kantonsarzt Lukas Fenner sagt ganz allgemein: «Der Beginn der saisonalen Grippeepidemie variiert von Jahr zu Jahr, ebenso die Intensität, Länge und die zirkulierenden Virenstämme.» Aufgrund der wöchentlichen Konsultationen grippeähnlicher Erkrankungen in der Region sei die Grippe «zur Zeit im Vergleich zu der übrigen Schweiz tatsächlich noch etwas weniger verbreitet». Aufgrund der kleinen Fallzahlen unterliege die Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung allerdings einer Unsicherheit. «Die Situation in der Region kann sich bereits nächste Woche wieder anders darstellen», sagt der Kantonsarzt.