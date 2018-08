Der harsche Befehlston ist eher aussergewöhnlich für den Solothurner Parlamentsbetrieb, der sonst oft einen recht harmoniebedürftigen Eindruck macht. Die Umwelt- Bau- und Wirtschaftskommission des Kantonsrats (Umbawiko) «verlangt» vom Regierungsrat, dass er mit der Revision des Strassengesetzes endlich vorwärts macht, wie sie kürzlich verlauten liess. Man erwarte die Botschaft an den Kantonsrat noch in diesem Herbst, damit die neue Finanzierung für den Strassenbau ab 2019 gilt. Ausgelöst wurde die ultimative Forderung durch ein Schreiben an die Gemeinden von Kantonsingenieur Peter Heiniger Anfang Juli. Darin informierte er darüber, dass die Überarbeitung der Vorlage, die bereits Ende Juni 2016 in die Vernehmlassung gegangen war, noch nicht abgeschlossen ist. Die Gesetzesrevision werde nicht vor 2020 in Kraft treten.

Gemeinden pochen auf Entlastung Das machte die Gemeindevertreter ziemlich sauer. Neben der Umbawiko intervenierte auch der Verband der Einwohnergemeinden bei der Regierung. Neu in die Strassengesetzrevision aufzunehmen ist nämlich ein vom Kantonsrat im Juni 2017 überwiesener Auftrag von CVP-Vertreterin Susanne Koch Hauser: Die Gemeinden sollen sich nicht mehr an gebundenen Ausgaben im (Kantons-)Strassenbau beteiligen müssen. Dass heisst an der Sanierung von Strassenkofferungen und Kunstbauten sowie an Strassenausbauten für einen «zeitgemässen» Standard.

Neue Regeln für die Strassenfinanzierung Mit der Teilrevision des Strassengesetzes soll der Strassenbaufonds durch eine Strassenrechnung im Anhang zur Staatsrechnung ersetzt werden.

Die Kosten der Verkehrsabteilung der Polizei sollen nur soweit aus dem Ertrag der Motorfahrzeugsteuer gedeckt werden, wie diese nicht mit Ordnungsbussenerträgen gedeckt sind. Auch soll die Finanzierung von Velowegen von kantonaler Bedeutung neu geregelt werden. Ein erhöhtes finanzielles Engagement des Kantons entspricht dem Ziel, den Langsamverkehr gerade im Rahmen der Agglomerationsprojekte zu fördern.

Die Befreiung der Gemeinden an der Kostenbeteiligung wollte der Regierungsrat ursprünglich nicht in die Revision aufnehmen. (mou)