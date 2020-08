«Jede Box hat einen Effekt»: Diese Unternehmerin revolutioniert das Takeaway-System

Dabei weiss die Unternehmerin: mit Mehrweg reich zu werden, ist unmöglich. Aber das suchten sie und ihr Team auch nicht. Obwohl das Produkt in den Haushaltsgeschäften durchaus teurer verkauft werden könnte, stellt sich die Leiterin des Start-ups dagegen: «ReCircle will Mehrwegverpackungen ökologischer, erhältlicher und vor allem zahlbar zumachen. Und deswegen kann das Produkt nicht teuer sein.»

Immer mehr Menschen greifen heutzutage auf die Takeaway-Option zurück. Im Zuge der Coronakrise wurde diese zusätzlich belebt, da viele Restaurants auf Lieferdienste umstellten. Was Gastronomiebetriebe teilweise rettete, generierte viel Abfall. Ein Umstand, welchem die in Bern wohnhafte Jeannette Morath mit ihrem Start-up ReCircle entgegenwirken möchte.

In einer Wegwerfbox befinden sich durchschnittlich 100 g CO2 (im Papier ca. 80, in Pet rund 180 Gramm). Pro Tag sind iund 50'000 reCIRCLE-Boxen pro Tag im Gebrauch. Das sind Tonnen CO2, die täglich eingespart werden. Inklusive Abwasch.

Zur Zeit befinden sich 50'000 Schalen im Umlauf befinden, das heisst, es werden auch so viele Einweggeschirre ersetzt. Das sind 1 000 vermiedene Abfallsäcke in einem Tag.

Auch für die Gastrobetriebe ist das Konzept lukrativ. Die Partnerbetriebe bezahlen zwar die aubergine-farbenen Behältnisse, doch sie verkaufen sie für den gleichen Preis an ihre Kunden. Sie sind also kostenneutral. Zusätzlich kommen Partnerschafts- und Abonnementkosten dazu. Mit den Aboeinnahmen ersetzt reCIRCLE abgenutzte oder defekte Boxen kostenlos. Weil weniger Einweg eingekauft werden muss, und die Partnerschafts und Abokosten von reCIRCLE in der Regel tiefer sind als der Einkauf von Einweggeschirr, machen die Restaurants finanziell vorwärts. Auch das Abwaschen der zurückgebrachten Boxen sei wider Erwarten kein grosser Aufwand: «Das Waschen der zurückgebrachten Box ist vielleicht ein Zeitaufwand von 10 Sekunden, eine Maschinenstunde kostet um die 65 Franken», rechnet Jeannette Morath vor. Zudem würden 90 Prozent der Kunden ihre Box sowieso bei sich behalten.

Der Kanton Solothurn als Pionier dabei

«Wir müssen weg vom Linearen, es muss eine Kreislaufwirtschaft geben», animiert Morath. ReCircles-Restaurant-Fans hätten eine Bewegung daraus gemacht. Das zeigt sich in den Zahlen: 50'000 Boxen werden täglich genutzt – und zwar nicht nur in Bern, sondern schweizweit. Im Kanton Solothurn finden sich einige Pioniere, wie zum Beispiel das «Solheure», die Vebo in Oensingen oder das Hotel Arte in Olten. Welche Restaurants alle Teil des ReCircle-Netzwerks sind, ist auf Webseite oder App ersichtlich.

Grosses bewirken können aber vor allem Kantinen, betont Morath. Auch hier ist der Kanton Solothurn vorne mit dabei: So sind die violetten Behältnisse an der Fachhochschule FHNW oder der Kantonsschule Olten schon länger im Umlauf. Dies freut die Unternehmerin besonders, da Schulen ein extrem wichtiger Standort seien: «Wenn Kinder und Jugendliche von Anfang an lernen, dass es nicht nötig ist, das Essen in eine Wegwerfverpackung zu verstauen, werden sie das später auch nicht tun.» Und habe man keine Wegwerfschale, brauche man auch keinen Plastiksack. «Es ist zwar nur eine Schale – aber sie bewirkt etwas!»