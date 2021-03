Jahresbericht Pensionskasse Kanton Solothurn erwirtschaftete «ein erfreulich gutes Jahresergebnis» Die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) erzielte im Geschäftsjahr 2020 eine Rendite von 4,8 Prozent. Der Deckungsgrad stieg erstmals über 110 Prozent auf 111,5 Prozent.

Die Pensionskasse hatte ein gutes Geschäftsjahr.





Oliver Menge

Am Mittwoch wurde der Geschäftsbericht der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) fürs 2020 vorgestellt. Darin ist die Rede von einem «erfreulich guten Jahresergebnis».

Die Wichtigsten Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 im Überblick: Rendite: 4,8 Prozent

Deckungsgrad erstmals über 110 Prozent auf 111,5 Prozent (2019: 109,2 Prozent). Mit einem Ertragsüberschuss von 132 Mio. Franken konnte die PKSO zudem die Wertschwankungsreserve auf 596 Mio. (2019: 464 Mio. Franken) erhöhen und ihre finanzielle Sicherheit weiter stärken.

Bilanzsumme: 5'776 Mio. Franken (2019: 5'526 Mio.)

Die Anzahl der versicherten Personen: 18'574 (2019: 18'181).

Positive Performance der Anlagekategorien

Die «gute Rendite» von 4.8 Prozent sei dank der «umsichtigen Anlagepolitik» gelungen, heisst es.

«Beinahe alle Anlagekategorien erzielten eine positive Performance. Die Anlagekategorie Aktien Welt (währungsabgesichert) lieferte eine Rendite von 12,6 Prozent.»

Bei den Anleihen gewannen insbesondere die Obligationen Fremdwährungen samt Währungsabsicherung 5,2 Prozent an Wert. «Die Schweizer Immobilien leisteten, wie bereits in den vergangenen Jahren, einen soliden Beitrag zur Performance», heisst es von Seiten der PKSO. Bei all ihren Anlageentscheiden habe sie der ethischen, ökologischen sowie sozialen Verantwortung als Investorin Rechnung getragen.

Coronabedingter Mietzinserlass

Ein Teil der Geschäftsraummieter der PKSO war von den Schliessungen betroffen, welche der Bundesrat im Frühling 2020 wegen der Covid-19-Pandemie angeordnet hatte. Mit allen betroffenen Mietern habe die PKSO «eine beidseits zufriedenstellende, individuelle Vereinbarung für einen Mietzinserlass» treffen können.

«Ziel war es, Schliessungen und Leerstände zu verhindern und die meist langfristigen und guten Mietverhältnisse fortzuführen», heisst es. (mgt)