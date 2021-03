Jahresbericht «Kaffeegenuss ist ein Grundbedürfnis» – Firma Jura in Niederbuchsiten übertrifft Wachstumsziele Im Geschäftsjahr 2020 verkaufte die Schweizer Kaffeevollautomaten-Firma Jura 50'000 Einheiten mehr als im Vorjahr und erzielte damit einen Rekordumsatz von 579,9 Millionen Franken. Ebenso wurden grosse Ziele für 2021 gesteckt.

Jura Kaffeevollautomaten – Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2020 zvg

Die Jura Elektroapparate AG mit Hauptsitz in Niederbuchsiten erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 579,9 Millionen Franken und wuchs damit um 6,9 %. Das Plus resultiert aus dem Verkauf von 448'000 Vollautomaten – 50'000 mehr als im Vorjahr. Schon letztes Jahr zu Beginn des Lockdowns gab sich Jura-CEO Emanuel Probst trotz unsicherer Corona-Lage zuversichtlich und avisierte ein Mengenziel von 420'000 Vollautomaten. Mit 448’000 verkauften Einheiten wurde dieses Ziel klar übertroffen.

erklärte CEO Emanuel Probst. «Kaffeegenuss ist weltweit ein Grundbedürfnis.» Das Wachstum stammt aus dem Haushaltbereich, der einen Rückgang im Officebereich zu kompensieren vermochte. Trotz, oder gerade wegen des Lockdowns sei die Nachfrage nach Kaffee zu Hause, im Homeoffice, weltweit gestiegen. «Die Welt sitzt zu Hause und trinkt Kaffee», resümierte der Jura-Chef. Auch was den Umsatz anbelangt, blickt Jura auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dieser steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,9 % auf 579,9 Millionen Franken.

JuraCEO Emanuel Probst stellt stolz die Jahreszahlen 2020 vor. zvg

Wachstum nicht selbstverständlich

Das Wachstum sei aber keine Selbstverständlichkeit. Während des Lockdowns seien zeitweise fast alle der weltweit rund 5'000 Verkaufspunkte von Jura geschlossen gewesen, so Probst. Der Einsatz digitaler Instrumente wurde so konsequent vorangetrieben. Besonders erfolgreich erwies sich nach eigenen Angaben «Jura Live», die Online-Video-Verkaufsberatung, welche bereits 2013 lanciert wurde.

Ziele 2021

Das neue Modell «Z10» soll auch Cold-Brew-Spezialitäten beherrschen. zvg

Im laufenden Jahr setzt Jura auf Innovationen. Probst stellte dazu das neue Modell «Z10» vor. Der Premium-Vollautomat soll nebst heissen Getränken neu auch Cold-Brew-Spezialitäten auf Knopfdruck beherrscht. «Damit kreieren wir ein ganz neues Marktsegment», so der Jura-Chef. Den weltweiten Vertriebsgesellschaften und den wichtigsten Handelspartnern stellte Jura die neue Kaffeemaschine anlässlich einer digitalen Konferenz vor. Die ersten Reaktionen seien vielversprechend.

Generell will Jura die Innovationskadenz weiter beschleunigen. Wichtigstes Instrument dazu: Der «Jura Campus», ein Innovationszentrum, das aktuell in Niederbuchsiten entsteht. Über 20 Millionen Franken investiert Jura in dieses Projekt. Bis Ende 2021 soll es die ersten Abteilungen beherbergen und im kommenden Jahr feierlich eingeweiht werden. «Das Herzstück des Jura Campus wird die automatisierte Dauertestanlage mit 102 Prüfplätzen sein», so Emanuel Probst. «Damit verdreifachen wir unsere heutige Laborkapazität, was uns eine markante Steigerung der Innovationskadenz erlaubt.»

So soll das Jura-Innovationszentrum in Niederbuchsiten aussehen. zvg