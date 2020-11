Ja zum Polizeigesetz: Der Widerstand war isolierter, als er schien

Das hätte sich Polizeidirektorin Susanne Schaffner, die unbestrittene Hauptperson in der Auseinandersetzung um das neue Polizeigesetz, wohl kaum träumen lassen. Zu keinem Zeitpunkt gab es am Abstimmungssonntag den leisesten Zweifel, dass der Erlass an der Urne scheitern könnte.

Im Gegenteil: Erlaubt war vielmehr Rätselraten über den Grad der Zustimmung: 60, 70 oder gar 75 Prozent? Am Ende waren es satte 73. Die Gegner mussten sich mit mageren 27 Prozent bescheiden. Angesichts der Prominenz derer, die das Referendum vertraten, aber auch mit Blick auf die lange Liste der behaupteten Mängel des Gesetzes eine veritable Ohrfeige für die forsche Gegnerschaft.

Die nüchterne Wahrheit ist diese: Die Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Erlasses – insbesondere die Kritik am Instrument der verdeckten Fahndung – haben ebenso wenig verfangen wie die Schreckensszenarien über den Polizeistaat, der seine Nase künftig unter die Bettdecke der Bürgerinnen und Bürger stecken werde. Das Schlagwort «Schnüffelstaat» wurde zum Rohrkrepierer, weil es an der Realität vorbei zielte.

Vertrauen in die staatlichen Behörden

Auch wenn die Kompetenzen der Polizei grösser werden (und die Verantwortung im Umgang damit im gleichen Mass wächst), haben die Solothurnerinnen und Solothurner viererlei zum Ausdruck gebracht: Erstens haben sie Vertrauen in die staatlichen Behörden, namentlich in die Polizei, dass der Einsatz von polizeilichen Mitteln mit Augenmass erfolgt. Zweitens hat ihnen eingeleuchtet, dass es gescheiter ist, verstärkt sicherheits- als gerichtspolizeilich tätig zu sein.