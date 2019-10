«Irgendwann vergisst man die Kameras»: Die vier Solothurner «Bachelor»-Kandidatinnen im Porträt

Gleich nach den Eidgenössischen Wahlen beschäftigt das Schweizer Volk ein weiteres hochaktuelles Thema: Wer wird das Herz des Dietiker Bachelors Patric Haziri erobern? In der neusten Staffel der Kuppelsendung «Bachelor» des Privatsenders 3+, die am 21. Oktober startet, wollen 21 Kandidatinnen aus der ganzen Schweiz dem 29-Jährigen an den Stränden Thailands näher kommen. Kein Wunder reissen sich die Damen um den jungen Mann: Er hat das verschmitzte Lächeln des amerikanischen Schauspielers Orlando Bloom, das Flair des ebenso beliebten Darstellers Johnny Depp und ist darüber hinaus ein erfolgreicher Unternehmer. Mitgereist nach Thailand sind daher auch vier Solothurner Kandidatinnen .

Die Grenchnerin Yiankarla ist Mutter eines 4-jährigen Sohnes und alleinerziehend. Die 23-Jährige absolviert zurzeit eine Weiterbildung in Kinderbetreuung, wie sie auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Sie sei sehr hilfsbereit, hängt sie an. «Ich bin ein Mensch, der will, dass es den anderen gut geht», sagt sie. Ihr sei es dementsprechend wichtig, dass ihr zukünftiger Partner ehrlich und selbstbewusst ist sowie liebevoll mit ihrem Sohn umgeht. «Er muss einfach bereit sein für eine ernste Beziehung.» Dass der neue Bachelor kein Macho ist und sich nach einer Familie sehnt, gefiel der 23-jährigen Südamerikanerin auf Anhieb. «Ich könnte mir schon eine Zukunft mit ihm vorstellen», sagt Yiankarla.

Natalie aus der Stadt Solothurn erzählt eine ganz andere Geschichte. Die 28-Jährige ist Sozialpädagogin und betreibt seit drei Jahren intensives Krafttraining. «Ich wollte damit herausfinden, wie viel Disziplin in mir steckt», sagt sie. Nach sieben Jahren Poledancing habe sie sich daher in das Bodybuilding vertieft und nehme an Wettkämpfen teil. Die Erfahrungen, die sie so in den vergangenen Jahren gesammelt hat, gebe sie nun als Coach weiter. «Mein Traum war es, einmal im Leben ein Six-Pack zu haben und das habe ich erreicht.» Das habe sie sowohl an körperliche als auch an mentale Grenzen gebracht. Mit der Teilnahme bei «Bachelor» wolle sie sich nun einer ganz anderen Herausforderung stellen: Einerseits wolle sie sich der neuen Erfahrung, die mit der Teilnahme an einer Fernsehsendung gemacht werden, stellen. Andererseits habe sie sich endlich auch der Liebe stellen wollen.

«Ich bin ein schüchterner Mensch», sagt Natalie etwas verlegen. Es sei ihr bisher immer schwer gefallen, auf Männer zuzugehen und den richtigen Partner für sich zu finden. Doch sie wolle früher oder später eine Familie gründen und dafür fehle noch der passende Partner. Ihr sei allerdings auch bewusst gewesen, dass die Sendung in der breiten Bevölkerung einen eher schlechten Ruf besitzt und dass durch ihre Teilnahme einiges auf sie zukommen würde. Doch sie sieht darüber hinweg: «Leute werden immer Vorurteile haben und niemand will das Gute hinter der Sendung sehen», sagt die 28-Jährige. «Früher war es mir wichtig, was andere über mich dachten. Aber ich bin selbstbewusster geworden.» Dieses Selbstbewusstsein sowie Ehrlichkeit setze sie auch bei einem Partner voraus. Ihr erster Einduck vom Bachelor sei ein guter gewesen: «Er ist ein sehr attraktiver Mann», sagt sie. «Aber viel wichtiger ist der Kern.»