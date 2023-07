INVESO Industrieberufe: Über 150 erfolgreiche Lehrabschlüsse im Kanton Solothurn 2023 schlossen über 150 junge Menschen im Kanton Solothurn eine Lehre in einem Industrieberuf ab.

An die mehr als 150 erfolgreichen Absolventen aus dem Kanton Solothurn, die in den Berufen Mechanikpraktiker, Produktionsmechaniker, Konstrukteure und Polymechaniker tätig sind, senden wir herzliche Glückwünsche. Der INVESO gratuliert euch von ganzem Herzen.

Eure harte Arbeit, euer Ehrgeiz und eure Ausdauer haben sich bezahlt gemacht, und nun habt ihr offiziell euren Lehrabschluss erreicht. Eine derartige Leistung verdient grosse Anerkennung.

Nebst der Übergabe der Zeugnisse an die Absolventen wurden an der Feier im Turbensaal in Bellach auch die herausragenden Leistungen der Champions in ihren Berufen gewürdigt. Die folgenden Jungtalente erreichten jeweils die höchsten Abschlussnoten in ihrem Beruf:

Mechanikpraktiker EBA

Taha Piskin (Schaerer AG), Abschlussnote 5.3

Nelson Sindani (Jura Elektroapparate AG), Abschlussnote 5.3

Produktionsmechaniker/in EFZ

Wrej Abraham (Härterei Gerster AG), Abschlussnote 5.2

Rahel Aeschbach (Aeschlimann AG Décolletages), Abschlussnote 5.2

Konstrukteur EFZ

Leon Rickli (Imedco AG), Abschlussnote 5.6

Polymechaniker EFZ (Profil E)

Oliver Marco Vogt (R. Nussbaum AG), Abschlussnote 5.5

Polymechaniker EFZ, Profil G

Lirik Gashi (R. Nussbaum AG), Abschlussnote 5.3