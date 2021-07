Interaktive Karte Subaru, Opel oder VW? Das sind die beliebtesten Autos in Ihrer Gemeinde VW dominiert die Strassen im Kanton Solothurn. Der Golf, während Jahrzehnten das Flaggschiff des grössten Autokonzerns der Welt, befindet sich allerdings im rapiden Sinkflug. Eine interaktive Karte zeigt, welche Autos in den Solothurner Gemeinden am häufigsten vorkommen.

Volkswagen, wohin man schaut: In fast neun von zehn Solothurner Gemeinden ist die deutsche Automarke die Nummer eins. Das zeigt eine Auswertung eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen (Astra), in dem rund 4,7 Millionen Autos erfasst sind.

Die Dominanz der Marke VW ist ein gesamtschweizerisches Phänomen. Vom Tessin bis Basel, vom Genfersee, Bodensee bis ins hinterste Bündner Tal: Die Autofahrerinnen und Autofahrer bevorzugen in den meisten Gemeinden VW.

Die beliebtesten Automarken und -modelle

Der Kanton Solothurn präsentiert sich daher ähnlich wie der Rest der Schweiz als VW-Land. Ausnahmen gibt es nur wenige. Mercedes wird nur ganz im Norden am häufigsten gefahren: In der Enklave Hofstetten-Flüh. Dafür kann Subaru bei den Gemeinden im Schwarzbubenland punkten: Beinwil, Nunnigen, Zullwil und Himmelried.

Auf der anderen Seite des Passwangs, in Mümliswil-Ramiswil setzt man am häufigsten auf einen Ford. Dieser ist auch in Welschenrohr und Gänsbrunnen am beliebtesten. Die Einwohnerinnen von Balm, aber auch in Walterswil im Niederamt und Lüterswil-Gächliwil im Bucheggberg setzen auf Toyota.

Als einzige BMW-Gemeinde des Kantons positioniert sich Feldbrunnen-St.Niklaus. Ob das dort mit dem durchschnittlichen Einkommen zu tun hat, sehen wir weiter unten im Artikel. Dort sehen wir auch, dass weniger hohe Einkommen häufiger einen Opel wählen. Im Kanton Solothurn ist der Opel in Kestenholz sowie in Hüniken und Aeschi die liebste Marke.

Ein Modell dominiert die Strassen

Das Auto, das im Kanton Solothurn am häufigsten anzutreffen ist, ist mit grossem Abstand der VW Golf. Fast 6000 Mal gibt es ihn gemäss Astra-Daten im Kanton. Auf Platz zwei folgt der Skoda Octavia (3900). Dahinter folgen der VW Polo, der Toyota Yaris und der VW Passat.

5 Bilder 5 Bilder Platz 1: VW Golf. Volkswagen AG

Der Golf dürfte seine Vormachtstellung allerdings verlieren. Seit der VW-Abgasskandal 2015 bekannt geworden ist, sind die Verkäufe in der Schweiz stark rückläufig:

Der Golf war während 25 Jahren das meistverkaufte Auto der Schweiz. 2017 verlor er den Spitzenplatz an den Skoda Octavia, heutzutage liegt er noch auf Platz zehn. Vor zwei Jahren fiel er auch VW-intern zurück – der Tiguan überholte ihn.

Die Menschen wollen grössere Autos

Andrea Auer von Comparis. PD

Andrea Auer, Mobilitätsexpertin beim Online-Vergleichsdienst Comparis, sieht zwei Gründe für den Abstieg des einstigen Kassenschlagers:

Der Trend geht zu grösseren Autos, etwa zu kompakten SUVs. Der Tiguan ist ein solcher.

etwa zu kompakten SUVs. Der Tiguan ist ein solcher. Auf der anderen Seite finden Elektroautos vermehrt Absatz. Wer bis anhin einen Golf gefahren habe, kaufe heutzutage vielleicht einen ID.3, sagt Auer. Das beliebteste E-Modell von VW kommt allerdings noch nicht an den Golf heran. Die diesjährige Verkaufsstatistik von Auto Schweiz (Stand Ende Juni) weist 1816 verkaufte Golf- und 1359 ID.3-Wagen aus.

Und weshalb fährt die Schweiz so auf VW ab? Auer sagt:

«Deutsche Automarken haben bei uns seit eh und je ein hohes Ansehen.»

Das widerspiegelt sich in den Autoverkäufen: Die fünf Marken mit dem höchsten Marktanteil sind alle aus Deutschland. Drei davon gehören dem VW-Konzern: VW, Audi und Skoda. Letztere stammt ursprünglich aus Tschechien, gehört aber seit über 20 Jahren zu VW.

Ferrari für die Wohlhabenden, Subaru für tiefe Einkommen

Deutlich weniger stark verbreitet sind die Luxusmarken im Kanton Solothurn. 160 Ferraris, 72 Aston Martins, 58 Bentleys und 35 Rolls Royce finden sich in der Statistik. Diese stehen wenig überraschend in den Garagen der Wohlhabenden. Diesen Schluss legt eine Analyse anhand des durchschnittlichen steuerbaren Einkommens in jeder Gemeinde nahe.

In Gemeinden, in denen die Menschen hohe bis sehr hohe Einkommen haben, sind Ferrari und Co. deutlich häufiger anzutreffen als im landesweiten Durchschnitt. Auf der anderen Seite sind Ssangyong, Suzuki oder Subaru in Gemeinden mit tiefen Einkommen überdurchschnittlich oft vertreten.