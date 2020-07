Ins Ausland — oder wegen Corona doch nicht? So sehen die Ferienpläne der Solothurner aus

Pläne für die Sommerferien? «Abgesagt», lautet die Aussage einer Mutter, die mit ihren Kindern gerade in der Stadt unterwegs ist. Nach Mexiko oder Kanada hätte die Reise führen sollen. Im März habe sich die Familie aufgrund von Corona aber entschieden, die Pläne über Bord zu werfen, da «die Situation nicht so schnell wieder in Ordnung kommen wird», erklärt sie. Jetzt wolle die Familie auf der sicheren Seite bleiben und ihre Ferien nur noch in der Schweiz verbringen. Einzig die Verwandten in Deutschland werde sie besuchen.