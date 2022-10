Innendepartement Verstärkung aus den eigenen Reihen: Anna Rüefli wird neu die rechte Hand von Susanne Schaffner Die Nachfolge von Simon Haller, dem bisherigen Departementssekretär des Departements des Innern im Kanton Solothurn, ist geklärt. Anna Rüefli tritt ihre Stelle per 1. April 2023 an.

Anna Rüefli wird die rechte Hand von Susanne Schaffner. zvg

Regierungsrätin Susanne Schaffner holt sich Verstärkung aus der eigenen Partei. Für den frei werdenden Posten der Departementssekretärin des Departements des Innern hat sie Anna Rüefli engagiert. Rüefli sass für die SP von 2008 bis 2021 im Kantonsrat, und gar von 2005 bis 2021 im Solothurner Gemeinderat.

Rüefli ist Juristin, seit Februar 2021 leitet sie den Fachbereich Aufsicht im Stabs- und Rechtsdienst des Generalsekretariats der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich. In dieser Funktion berät sie die Direktionsvorsteherin Jacqueline Fehr und bereitet Anträge für den Regierungsrat vor. Auch deshalb sei sie bestens vertraut mit den vielseitigen Aufgaben eines Departementssekretariats, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Nach ihrem Studium und der Dissertation der Rechtswissenschaften an der Universität in St.Gallen war Rüefli während fünf Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht in St.Gallen. Berufsbegleitend absolviert sie aktuell den «Executive Master of Public Administration» an der Universität Bern, den sie im Juni 2023 abschliessen wird.

Ihre Stelle wird Rüefli per 1. April 2023 antreten. Sie folgt auf Simon Haller, der, nach nur etwas mehr als einem Jahr im Amt, Ende Februar den Kanton verlassen wird.