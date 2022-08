In LKW gecrasht Stüsslingen: Zwei Jugendliche auf Töffli und E-Bike bei Kollision verletzt Zwei junge Frauen verletzten sich bei einem Unfall in Stüsslingen. Die Töffli- und E-Bike-Fahrerin mussten mit der Ambulanz ins Spital, nachdem sie mit einem Lieferwagen kollidierten.

Kollision in Stüsslingen: Zwei Teenager verletzt. Kapo Solothurn

Zwei Teenagerinnen sind am Dienstagmorgen in Stüsslingen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie waren mit einem Töffli und einem E-Bike mit einem vortrittsberechtigten Lieferwagen kollidiert. Die beiden jungen Frauen wurden mit zwei Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf der Bachstrasse in Richtung Obergösgen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Als die beiden auf die Gösgerstrasse überqueren wollten, kollidierten sie mit dem Lieferwagen, der in Richtung Stüsslingen unterwegs war. Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt.