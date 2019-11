In guter Absicht schlecht gehandelt? Jetzt werden Akten offenbart

Es wird gerade gross gefeiert beim Seraphischen Liebeswerk Solothurn. Zum 100-Jahr-Jubiläum der katholisch-karitativen Institution gabs nicht nur ein neues Werbevideo. Zur Festmesse in der Solothurner St.-Ursen-Kathedrale versammelte sich kürzlich, was die Stadt an politischer und klerikaler Prominenz zu bieten hat – von Stadtpräsident Kurt Fluri über CVP-Regierungsrat Roland Heim bis hin zu Bischof Felix Gmür. Gepriesen wurde das «unermüdliche Engagement» der Institution im Einsatz für die Schwachen.

Unerwähnt blieb die unrühmliche Vergangenheit: Das Solothurner «Liebeswerk» gehörte nämlich zu den Drehscheiben der katholischen Schweiz, wenn es ums Platzieren von Kindern ging, die im Rahmen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen aus Familien oder von alleinerziehenden Müttern weggenommen wurden. Gerade mal ein Satz dazu befindet sich in einer 20-seitigen Jubiläumsbroschüre.

«Man schaut oft zu sehr aus heutiger Sicht zurück»

Es dürften mehrere hundert Kinder betroffen gewesen sein, die genaue Zahl ist unbekannt. Das Seraphische Liebeswerk organisierte vom Solothurner St. Antoniushaus aus Plätze in Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien, «wobei streng auf den strikt katholischen religiösen Lebenswandel dieser Familien geachtet wurde», wie es der Historiker Thomas Huonker in einem Aufsatz* schreibt. Geschwister seien meist «voneinander isoliert» worden; «der Kontakt zu den Eltern nach Möglichkeit unterbunden». Huonker: «Adressen wurden geheim gehalten, Briefe wurden abgefangen». Der Historiker beschreibt in seinem Aufsatz den Fall eines Mädchens, das in den 1940er-Jahren von seiner jenischen Familie getrennt und bis zur Volljährigkeit in 25 Pflegefamilien, Heimen, geschlossenen Institutionen und gar in die Zwangsarbeitsanstalt Schachen in Deitingen gebracht wurde. Es gab Fluchtversuche und Selbstmordgedanken. «Meist versuchten sich die Eltern gegen die Übernahme ihrer Kinder (...) zu wehren, zuweilen mit Hilfe von Anwälten; die engen persönlichen und institutionellen Beziehungen des Seraphischen Liebeswerks zu den zuständigen Behörden liessen solche Bestrebungen jedoch meist wirkungslos», so Huonker.

Besuch beim Seraphischen Liebeswerk im adretten Solothurner Greibenquartier. Oberin Käthy Arnold sitzt, gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Marie-Theres Rotzetter, an einem Holztisch in einer der zahlreichen Liegenschaften, die man hier besitzt. Beide Frauen betonen: «Wir sind uns bewusst, dass auch Fehlentscheide getroffen wurden, unter denen die Betroffenen gelitten haben und zum Teil bis heute leiden.» Es habe trotz sorgfältiger Auswahl Pflegeeltern gegeben, die die Kinder nicht korrekt behandelt hätten. Auch in den Heimen sei – aus heutiger Sicht – pädagogisch «nicht immer alles optimal» gewesen. «Es tut uns leid, wenn nicht immer so geholfen wurde, wie man dies aus heutiger Sicht tun sollte», so Arnold.