Die im Jahr 1634 heiliggesprochene Apollonia lebte im 3. Jahrhundert in Alexandria, wo sie als Christin verfolgt und gemartert wurde und 249 n. Chr. verstarb. Über ihr Martyrium wird berichtet, man habe ihr die Zähne herausgeschlagen, respektive herausgerissen. Lange wurde sie als Schutzpatronin aller an Zahnweh oder Zahnkrankheit Leidenden angebetet, später als Patronin der Zahnheilkunde überhaupt. Dargestellt wird sie mit einer Zange, auch mit Zahn, in der Hand. Bilder oder Statuen der heiligen Apollonia sind in Zahnarztpraxen anzutreffen, aber auch im Sitzungszimmer der Universitätskliniken für Zahnmedizin in Basel. Und in Kestenholz steht seit Jahrhunderten eine Apollonia-Kapelle, genannt «Zahnweh-Chappeli».