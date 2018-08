Der neue Schaugarten der Solodaris- Gärtnerei in Solothurn ist klein und unscheinbar. Erst ein näheres Betrachten und die beschrifteten Schilder lassen vermuten, dass es sich um etwas speziellere Pflanzen handeln könnte.

Seit 2015 arbeitet die Stiftung, welche in ihrer Gärtnerei zurzeit 24 psychisch beeinträchtigte Personen beschäftigt, mit der Stiftung Pro Specie Rara zusammen an einem Projekt. Es geht darum, alte Pflanzensorten zu erhalten, zu pflegen und zu vermehren. Am 31. August feiert die Stiftung Solodaris nun die Einweihung des Pro-Specie-Rara- Schaugartens.

In diesem für alle Besucher öffentlichen Gartenteil sind über 80 beschriftete alte Pflanzenarten zu bestaunen. In den nächsten Jahren sollen es 120 Arten werden. Mit dem Schaugarten will die Gärtnerei der Bevölkerung alte Pflanzensorten näherbringen und aufzeigen, warum es wichtig ist, diese zu erhalten.