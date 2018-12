Damals schwankte ihr Gewicht zwischen 38 und 80 Kilo. Heute ist Heidi Schenker immer noch schlank, aber gesund. Damals, das war, als die heute 40-Jährige eine Essstörung hatte, rund zehn Jahre lang kämpfte sie zuerst mit Anorexie, dann mit Bulimie, dann mit Essattacken. Heute ist sie Mutter und arbeitet als Coach in der eigenen Praxis, spezialisiert auf Essstörungen. Heute redet sie ganz offen über ihre Geschichte. An diesem Tag tut dies die Oberdörferin an der Kantonsschule Olten. Wie die Lehrerin steht Schenker vor der Klasse – es ist aber überhaupt nicht wie normaler Unterricht. 14 Schüler sitzen an den zu einem U aufgestellten Pulten, es ist mucksmäuschenstill. Alle Blicke sind auf Schenker gerichtet, die erzählt, von den zehn Jahren mit Essstörung.

Sie spricht von Klinikaufenthalten, Ergänzungsnahrung, einer abgebrochenen Ausbildung zur Krankenschwester, in welcher sie all das Wissen um Gesundheit gar nicht auf sich selbst anwenden konnte. Und davon, dass erst einige Jahre Psychotherapie und einige Zeit im Ausland dem Ganzen ein Ende bereiteten. 2008 kommt Schenker zurück in die Schweiz. 2010 wird sie Mutter. Nochmals einige Jahre arbeitet sie als Therapeutin mit Betroffenen. Darüber zu reden, das ist ihr ein grosses Anliegen.