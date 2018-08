Überhaupt nicht jeder, der eine Berufslehre abbricht oder keine Lehrstelle findet, landet früher oder später bei der Solothurner Jugendanwaltschaft. Trotzdem: Im Alltag der Leitenden Jugendanwältin Barbara Altermatt spielt die Lehre eine Rolle. Der Umbruch in ihrem Leben kann dazu führen, dass Jugendliche Straftaten begehen. «Diejenigen Jugendlichen, die wissen, was sie können, haben es einfacher», sagt Altermatt.

Hunderte Solothurner Jugendliche haben ihre Lehre begonnen. Wie lange dauert es, bis die Jugendanwaltschaft dies spürt?

Barbara Altermatt: Im Moment herrscht Aufbruchstimmung. Viele Jugendliche haben eine Stelle und haben sich gefreut, mit der Lehre zu beginnen. Die erste Klippe kommt nach drei Monaten, die zweite im Februar, wenn das erste Zeugnis von der Gewerbeschule kommt. Es zeigt sich dann, dass es nicht nur Ansprüche des Lehrbetriebs gibt, sondern dass man auch noch in der Schule Leistung erbringen muss. Das ist nicht immer einfach.

Warum ist dieser Lehrbeginn so einschneidend?

Schwierig ist es für alle, auch für das familiäre Umfeld. Ohne Begleitung und Unterstützung schafft man dies eigentlich nicht. Es ist schliesslich ein spezieller Übergang: Mit 15 oder 16 bist Du in der vollen Ablösung von daheim. Man ist mit vielem beschäftigt, unter anderem eine eigene Persönlichkeit zu werden. Man schiebt weg, was von Erwachsenen kommt. Und was passiert nun? In der Lehre musst Du Dich als erstes jensten Chefs unterordnen. Man muss sich ganz stark auf Erwachsene einlassen, um eine gute Ausbildung hinzulegen. Im Betrieb sind plötzlich alle ein wenig Chef – ausser ich. Da muss man sich zuerst zurechtfinden.

Eine Lehre hat auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun.

Ganz sicher. Man muss sich zeigen und Bewerbungen schreiben. Wir haben immer wieder Jugendliche, bei denen wir herausfinden, dass sie Bewerbungen geschrieben, aber gar nicht abgeschickt haben. Man getraut sich nicht. Man hat Angst vor dem Resultat, das es geben könnte. Es wartet ja niemand auf Dich.

Wo liegen Hürden?

Dass gewisse diesen Übergang nicht schaffen, hat durchaus seine Gründe. Die neun Schuljahre steht man meist durch. Nachher ist Neuland. Es geht sehr schnell. Viele Jugendliche waren sich nicht bewusst, was es heisst, in eine Lehre zu gehen. Sie denken: Das kommt dann schon gut, ich habe ja eine Stelle. So ist es leider nicht. Man muss sich selbst kennen lernen.

Ein Beispiel?

Eine Problemzone kann sein, dass man die völlig falsche Berufsvorstellung hatte. Es gibt diejenigen, die sich quasi in einer Scheinwelt bewegt haben, die mit etwas Glück oder ein paar guten Tagen zu einer Lehrstelle gekommen sind. Dann aber merken sie, dass sie die Anforderungen gar nicht erfüllen können. Wenn jemand ein schlechter, vielleicht knapp mittelmässiger Sek-B-Schüler und der Zielberuf das KV ist, da muss man sich nicht wundern, wenn es Absagen hagelt.

Oder?

Oder man hatte den Kollegen, dem es gefällt. Oder man war sich nicht bewusst, dass eine Ausbildung mit Kritik verbunden ist. Man wusste nicht, auf was man bei der Lehrstellensuche achten muss. Denn nicht nur der Beruf muss stimmen. Auch das Umfeld und die Menschen dort müssen einigermassen stimmen. Viele sind eigentlich überfordert. Wenn sie schnuppern, sind sie 14 oder 15. Wer geht schon mit extrem offenen Augen durchs Leben in dieser Phase?

Es ist früh.

Ich wage zu behaupten, dass es für einen grossen Teil zu früh ist. Zu früh, weil die Lehre nach meinem Dafürhalten eine Doppelbelastung ist. Die Jugendlichen müssen in der Schule und im Betrieb bestehen. Es ist wie wenn wir Erwachsene neben unserem Job noch eine satte Weiterbildung machen.

Es bräuchte mehr Zeit?

Wohin zieht es die Leute heute? Den Mädchen rät man zur Fachangestellten Betreuung. Eine 15-Jährige in der Betreuung, Guten Morgen! (klopft auf den Tisch). Das ist ein «armer Cheib». Es wäre besser, wenn man einige in Teilbereichen zuerst mitlaufen lassen würde. Vielen täte es besser, wenn man einen Praxisteil vorausnehmen würde, bevor man in den Schulbereich geht, damit sie zuerst einmal in einem Betrieb ankommen und nicht gleich von allen Eindrücken überrollt werden.

Das würde länger dauern.

Man kann schon sagen, ein weiteres Jahr zieht ins Land. Aber es ist ein Jahr, in dem man viele Erfahrungen machen kann. Den Dreisatz verliert man nicht in einem Jahr. Manchmal kann auch ein Zwischenjahr hilfreicher sein, als auf Biegen und Brechen irgendeine Lehrstelle zu finden, in der es einem nicht wohl ist.

Was könnte die Schule anders machen bei der Vorbereitung?

Gut ist, wenn die Schule Zeit lässt für längere Schnuppereinsätze, wenn sie mehr erlaubt als 2, 3 Tage. Wenn ich nur schön höre: 2 Tage Schnuppern und man erhält eine Lehrstelle. Da muss man sich schon kennen. Oder es ist ein Glücksfall, dass es klappt.

Und?

Selbstkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung sind mehr und mehr von Bedeutung, weil der Beruf im Laufe des Lebens immer häufiger wechselt. Der Mensch aber bleibt. Die menschlichen Kompetenzen gilt es deshalb zu fördern, etwa die Selbsteinschätzung. Es gibt durchaus gute Ansätze in Schulen, wo eigengesteuertes Lernen gefördert wird, wo die einzelnen Jugendlichen merken, wo sie als Einzelpersonen stehen und nicht nur im Verband. Man kann schon sagen: Solange ich besser bin als mein Kollege, bin ich gut. Aber mein Kollege kommt halt nicht mit zur Lehrstelle. Wenn die Selbstkompetenz klappt, hat man gute Chancen.

Es kommt auf die richtige Selbsteinschätzung an?

Wer eine Lehrstelle sucht, steht vor Fragen wie: Was kann ich wirklich? Kann ich durchhalten, wenn es schwierig ist? Kann ich eine langweilige Arbeit tun, wenn der Chef dies sagt? Woher nehme ich die Motivation? Diejenigen Jugendlichen, die wissen, was sie können, haben es viel besser als diejenigen, die noch nicht begriffen haben, dass sie in der Entwicklung sind und noch nicht ganz alles können.

Spüren Sie auch Veränderungen in der Lehre?

Die grosse Veränderung war, als man die Anlehre aufgehoben hat. An ihre Stelle kam die Attestausbildung, die einen Zacken zugelegt hat. Für viele, die wirklich wenige Fähigkeiten vorweisen können, ist die Attestausbildung bereits eine grosse Herausforderung. Das andere ist, ob man will oder nicht: Die Ansprüche in den Betrieben nehmen nicht ab. Es ist immer ein grosser Aufwand, Lernende auszubilden. Der Betrieb muss laufen, möglichst effizient und gut. Dieser Druck kommt auch bis zu den Lernenden. Sie müssen funktionieren wie andere Mitarbeiter auch.

Es gibt zu wenig niederschwellige Angebote?

Ja, Und das beschränkt sich nicht nur auf die Jugendlichen. Welche einfachen Jobs gibt es grundsätzlich in der Arbeitswelt noch, mit denen man etwas verdienen kann? Insofern ist es logisch, dass es auch Ausbildungsgänge, die ein niederschwelliges Angebot hatten, nicht mehr gibt.