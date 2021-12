Impfkampagne Im Kanton Solothurn scheinen sich Gesundheitsamt und Datenschutz nicht ganz einig zu sein Der Datenschutz erschwere eine gezielte Kampagne für die Booster-Impfung, beklagt sich Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Von der Datenschützerin heisst es, man wisse gar nicht, ob und wie das Gesundheitsamt die Erst-und Zweitgeimpften gezielt angehen will.

Für eine persönliche Einladung zur Booster-Impfung fehlen dem Kanton die Daten. Hanspeter Bärtschi

Wer in letzter Zeit die täglichen Meldungen des Kantons zum Pandemieverlauf verfolgte, dem fiel zum Beispiel auf: Für die Gemeinde Dornach wurde häufig eine im Verhältnis zur Bevölkerung weit überdurchschnittliche Zahl an bestätigten Covid-Infektionen ausgewiesen. 39 waren es über das vergangene Wochenende, auch schon waren es gar über 50 an einem Tag. Liegt das daran, dass Dornach ein Zentrum der Impfmuffel ist?

Es lässt sich schwer beantworten, denn gemeindespezifische Informationen über die Impfquoten sind im Kanton Solothurn nicht verfügbar. Das liege auch daran, dass nur statistische Auswertungen zu den Impfungen in den beiden kantonalen Impfzentren vorliegen, nicht aber zu den Impfungen in Arztpraxen, Apotheken und ausserkantonalen Impfzentren, heisst es beim Gesundheitsamt.

Frau Landammann Susanne Schaffner beklagte im Interview mit dieser Zeitung am vergangenen Samstag, dass man aus Datenschutzgründen nicht auf die Daten von Arztpraxen und Apotheken zugreifen könne. Man würde sich hier mehr Pragmatismus wünschen, um zum Beispiel alle Erst- und Zweitgeimpften direkt anschreiben und für die Booster-Impfung motivieren zu können. Aber man sei sich da bezüglich einer Geimpften-Datenbank mit der Beauftragten für den Datenschutz «noch nicht einig geworden», so die Gesundheitsdirektorin.

Es laufen Gespräche

Dann behindert also der Datenschutz die Bemühungen der Impfkampagne? Judith Petermann, die Beauftragte für Information und Datenschutz, sagt dazu:

«Ob und welche personalisierten Daten das Gesundheitsamt zu den Covid-19-Impfungen in den Arztpraxen und Apotheken besitzt, ist uns nicht bekannt.»

Ebenso wenig, in welcher Art und Weise das Gesundheitsamt plant, diese Personen zu kontaktieren.

Bestätigen könne man, dass das Gesundheitsamt «uns ein Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept zu einer sogenannten Corona-Personendatenbank zur Prüfung eingereicht hat und im Rahmen dieser Prüfung Gespräche anstehen».

Im Zusammenhang mit der dritten Covid-Impfung habe man dem Gesundheitsamt bestätigt, dass es die Daten, die es aufgrund der bisherigen Registrierung besitzt, auch für die Information über die Booster-Impfung und die Vergabe eines Impftermins nutzen darf. Die vorhandenen Anmeldedaten dürften insbesondere für den Versand von SMS verwendet werden.

Weiter habe man darauf hingewiesen, dass diese Daten nach Alter ausgewertet werden dürfen, damit über 65-jährige priorisiert behandelt werden können. In Bezug auf die Datenerhebung und Datenauswertung für statistische Zwecke sei man bisher nicht kontaktiert worden. Es sei unbestritten, dass die Kantone den Anteil der geimpften Personen erheben und die Durchimpfungsrate an das Bundesamt für Gesundheit weiterleiten müssen.