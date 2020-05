Immer noch im Testmodus: Biogen wartet weiter auf die Zulassung

Das Letzte von Biogen war dies: Das US-Pharmaunternehmen mit internationalem Sitz in Baar und Werk in Luterbach informierte in der zweiten April-Hälfte über einen satten Überschuss von 1,6 Mrd. Euro im ersten Quartal. Umsatz und Gewinn lagen damit über den Schätzungen der Analysten. Und trotzdem fiel der Aktienkurs kurzzeitig. Grund dafür: Biogen gab gleichzeitig bekannt, dass der vollständige Antrag für den mit grossen Hoffnungen verbundene Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab erst im dritten Quartal bei der amerikanischen Zulassungsbehörde eingereicht werden kann. Geplant war die Einreichung im ersten Quartal.

Duplizität der Ereignisse: Um die Zulassung geht es auch in Luterbach. Und zwar um jene von Swissmedic. Diese ist Voraussetzung dafür, dass das Werk vom Test- in den Produktionsbetrieb wechseln. Vor gut zwei Monaten sagte Silvia Dobry, zuständig für International Public Affairs des Unternehmens, das entsprechende Verfahren sei bei der Zulassungsbehörde noch am Laufen. Und das ist nach Aussage von Tristan Schmitz, dem Corporate-Affairs-Sprecher für den Solothurner Betrieb, noch immer so. Auf Anfrage heisst es: «Die Vorbereitung der Produktionsstätte in Luterbach wird planmässig fortgesetzt, so auch die angekündigte Inspektion der Anlage durch Swissmedic in diesem Jahr.»

Zurzeit sind nach Aussage von Schmitz am Standort Luterbach rund 500 Personen tätig. «Für die geplante Fertigstellung in diesem Jahr suchen wir immer noch Fachkräfte in allen relevanten Bereichen wie Produktion, Maintenance, Quality und Automation, die unsere Teams vor Ort unterstützen», führt er auf Anfrage aus.

So wie an anderen Orten auch, hier aber ganz besonders: Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für Biogen in der Pandemie höchste Priorität. «Seit der Meldung der ersten Covid-19-Krankheitsfälle in der Schweiz ist Biogen in engem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden», sagt der Unternehmenssprecher. Und fügt an: «Bisher ist uns kein Fall am Standort Luterbach bekannt.» Da die Lage weiterhin sehr dynamisch sei, wurden aber Vorsichtsmassnahmen getroffen, um potenzielle Risiken einer Infektion weiter zu begrenzen. Für den Produktionsstandort beispielsweise wurde der Zugang auf «wesentliches Personal» beschränkt.