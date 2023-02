Im Wald Seit Dezember vermisste Frau aus Dulliken tot aufgefunden – Abklärungen zur Todesursache sind noch im Gange In einem Waldstück bei Obergösgen wurde am 17. Februar eine Leiche entdeckt. Nun ist klar: es handelt sich um eine seit dem 19. Dezember vermisste Person.

Die Kantonspolizei Solothurn meldet: Die vermisste Frau ist die gefundene Tote im Wald bei Obergösgen. zvg

In einem Waldstück bei Obergösgen wurde am 17. Februar 2023 ein weiblicher Leichnam entdeckt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn hatten in Zusammenarbeit mit einem Institut für Rechtsmedizin umgehend Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache der aufgefundenen Person aufgenommen.

Diese Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um die 53-jährige Frau aus Dulliken handelt, die seit dem 15. Dezember 2022 vermisst wurde. Die Todesursache wird weiter untersucht. Eine Fremdeinwirkung steht dabei nicht im Vordergrund, wie die Kantonspolizei Solothurn in der Medienmitteilung schreibt.