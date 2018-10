Das Bundesasylzentrum im Deitinger Schachen wird gemäss Planung des Bundes maximal 250 Personen Platz bieten. Es ist eines von drei Bundeszentren, die in der Nordwestschweiz geschaffen werden sollen. Als eigentliches Ausreisezentrum wird es Personen für jeweils 140 Tage aufnehmen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind und die somit keine Bleibeperspektive in der Schweiz haben.

Seit das Bundesgericht der Gemeinde Deitingen und einzelnen Einwohnern am 30. August 2018 die Einspracheberechtigung abgesprochen hat, ist die Baubewilligung für das Zentrum rechtskräftig (wir berichteten). Die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer Flumenthal (politische Standortgemeinde) und Deitingen (direkte Anstösserin des Zentrums) werden vom SEM in diesen Tagen mit einem Flugblatt über diesen Fahrplan informiert.

Den in Einsprachen und Protesten geäusserten Bedenken in Teilen der Bevölkerung will das Staatssekretariat für Migration gezielt Rechnung tragen. So würden Betreuungspersonal und ein Sicherheitsdienst eingesetzt, «die rund um die Uhr anwesend und erreichbar sind», wird versichert. In beiden Gemeinden wollen die Bundesbehörden regelmässig über den Baufortschritt und die Betriebsvorbereitungen informieren. Und vor der Inbetriebnahme des Zentrums im nächsten Herbst sei ein Tag der offenen Tür geplant.