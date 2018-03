Vor der Preisvergabe fand ein Rundgang mit Medienschaffenden statt. Roshan Adhihetty fühlte sich nicht besonders gut an jenem Tag, wollte aber dabei sein. Als jemand aus dem Publikum fragte, wie stark die Fotografen in die Bilder eingreifen würden, stand er offen hin und gab zu, dieses sehr intensiv zu machen. «Ich sagte, dass ich zum einen inszeniere und auch retuschiere», erklärt Adhihetty. Schon während dem Rundgang löste dies Diskussionen aus. Mehrere Fotografen äusserten sich. Bildbearbeitung in der Kategorie Reportage wurde als No-Go bezeichnet.

Am nächsten Tag, kurz vor der Preisverleihung, kam dann der Anruf: Anhand der Aussagen habe die Jury über Nacht entschieden, ihm den 1.Preis für die Fotoserie, für die er zwischen 2014 und 2016 Nacktwanderer in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitete, abzuerkennen. «Wenn er, ohne es auszuweisen, Personen wegretuschiert, eine Pixelveränderung vornimmt, ist das in der Kategorie Reportage fatal», hiess es vonseiten der Jury.

Roshan Adhihetty sah keinen Fehler bei sich. «Ich habe immer offen kommuniziert, wie ich arbeite. Für mich waren die Nacktwanderer auch keine klassische Reportage. Im Projektbeschrieb stand auch, dass sich die Arbeit an Gemälde anlehnt.» (ldu)