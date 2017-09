So sind Sie pünktlich

Zögern Sie nicht, den Versicherer zu wechseln, wenn Sie damit Geld sparen können: Jede Kasse muss Sie in die Grundversicherung aufnehmen – ungeachtet Ihres Alters oder Gesundheitszustands. Ein Wechsel ist einfach: Briefvorlagen finden sich auf Internet-Vergleichsdiensten. Die per Einschreiben versandte Kündigung sollte spätestens am Montag, den 27. November, beim Versicherer eintreffen.

Bei Zusatzversicherungen ist der Kündigungstermin meist der 30. September. Diese dem Privatrecht unterstellten Angebote sollten erst gekündigt werden, wenn die Kasse Ihrer Wahl bestätigt, Sie zu gleichen Bedingungen aufzunehmen. Einen Aufnahmezwang gibt es nicht. Daher müssen Sie – im Gegensatz zur Grundversicherung – bei einem Aufnahmegesuch Fragen zum Gesundheitszustand beantworten.

Wer die Zusatzversicherung nicht wechseln kann oder will, sollte zumindest prüfen, ob er einen anderen, günstigeren Grundversicherer wählen will.

So sparen Sie Prämien

Mit der Wahl von höheren Franchisen oder alternativen Modellen lässt sich Prämien sparen. Weil das Bundesamt für Gesundheit (BAG) von den Krankenversicherern verlangt, vor der heutigen Pressekonferenz keine Informationen über die zukünftigen Prämien in der Grundversicherung zu veröffentlichen, machten nicht alle Krankenversicherer mit mehr als 100'000 Kunden Angaben über die Höhe ihrer Rabatte. Ein Grund mehr, die Angebote genau zu vergleichen. Das ist das Sparpotenzial in der OKP:

Unfalldeckung: Arbeiten Sie mehr als acht Stunden pro Woche für den gleichen Arbeitgeber, sind Sie gegen Unfall versichert. Daher können Sie diese Deckung in der Grundversicherung ausschliessen. Sparpotenzial: bis 7 Prozent. Bei der Agrisano, der KPT und Sympany Moove beläuft sich der Rabatt auf 5 Prozent. Bei der Concordia sind es 5,1 Prozent. Die Aquilana gewährt 6 Prozent. Bei der CSS Gruppe, der EGK, der Groupe Mutuel, der Helsana-Gruppe, der ÖKK, der Swica und bei den meisten Sympany-Grundversicherern gibt es je 7 Prozent.





Wer seine Franchise freiwillig von 300 auf 500 bis 2500 Franken erhöht, zahlt bis zu 1540 Franken weniger. Nicht alle Kassen gewähren den vollen Rabatt. Ob sich das erhöhte Risiko für Sie auszahlt, erfahren sie auf den Webseiten der Internetvergleichsdienste. Wer seine Franchise erhöht, sollte den entsprechenden Betrag plus den maximal möglichen Selbstbehalt von 700 Franken angespart haben. Eine hohe Franchise rechnet sich meist nur für Gesunde. Für Kinder sollten keine Franchisen gewählt werden. Sie sind zu oft krank. Wer auf 2018 die Franchise erhöhen möchte, kann dies der Kasse bis Mitte Dezember mitteilen. Wer eine tiefere wählt, muss dies bis zum Montag, 27. November, melden. Sparmodelle: Je stärker Sie Ihre freie Arztwahl einschränken, desto höher ist in der Regel der Rabatt auf der Krankenkassenprämie. Denn mit diesen Managed-Care-Modellen lassen sich unnötige Behandlungen vermeiden. Bei Telefonmodellen rufen Sie vor jedem Krankheitsfall zuerst ein Callcenter an. Medizinisch geschultes Personal klärt Sie darüber auf, was Sie unternehmen müssen. Sie können auch einen Hausarzt oder eine Gruppenpraxis (HMO) als Anlaufstelle wählen. Ausser bei Notfällen muss diese oder der Hausarzt im Krankheitsfall jeweils als Erstes kontaktiert werden. Informieren Sie sich vor dem Abschluss eines solchen Modells genau über die Regeln, die sie einhalten müssen.

Das BAG verlangt von Krankenversicherern den Nachweis, dass der Rabatt durch effektiv erzielte Kosteneinsparungen gerechtfertigt ist. Dies führt dazu, dass Kassen unterschiedlich hohe Rabatte anbieten. Deswegen lohnt es sich, vor dem Abschluss eines solchen Modells die Prämien genau zu vergleichen.

Die Bandbreite der Rabatte belaufen sich – je nach Modell – auf bis zu 22 Prozent (Swica).

Wichtig: All diese Rabatte können nur bedingt kumuliert werden. Die Kasse muss gemäss BAG eine Minimalprämie von 50 Prozent der Grundversicherungsprämie mit einer Franchise von 300 Franken inklusive Unfalleinschluss der Prämienregion des Versicherten verlangen. Sie können also ihre Prämie höchstens um die Hälfte der in der Tabelle aufgeführten Prämie eines Versicherers optimieren.