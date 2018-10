Wenn Bernard Staub über den Richtplan spricht – das dicke Buch, das regelt, wo sich der Kanton künftig entwickeln soll und darf, dann erzählt er meist von einem Dampfer. Nur langsam könne dessen Kurs verändert werden, hält der Chef des kantonalen Amtes für Raumplanung fest.

Jetzt aber ist eine wesentliche Kursänderung definitiv beschlossen: Gestern hat der Bundesrat den Solothurner Richtplan genehmigt. Damit ist klar festgelegt, wo und nach welcher Stossrichtung sich der Kanton und insbesondere die Gemeinden in den kommenden Jahren entwickeln sollen. Insbesondere bei den Gemeinden wird die Schraube angezogen: Sie müssen mit dem Boden haushälterisch umgehen und sie müssen künftig verdichteter bauen. Nur noch in wenigen Fällen wird in den nächsten Jahren neues Bauland eingezont werden können. Und wo auch immer dies der Fall ist, müssen die Gemeinden festsetzen, dass Bauland auch innert einer gewissen Frist überbaut wird. Dies alles ist ganz im Sinne des Volkes: So haben es die Schweizer 2013 mit dem neuen Raumplanungsgesetz entschieden.

Bern fordert Verdichtung

Einige Kurskorrekturen hat Bundesbern vor der Genehmigung allerdings noch am Richtplan angebracht. Dabei geht es um die Frage der Innenverdichtung. Im Solothurner Richtplan kommt nach Einschätzung des Bundesrates «der zentrale Grundsatz der Verdichtung im bereits bebauten Gebiet» noch zu wenig zum Ausdruck. Innerhalb eines Jahres muss der Kanton noch klare Ziele zur nachträglichen Verdichtung in bereits überbauten Gebieten definieren. Gemessen wird dies an der Anzahl Einwohner pro Hektare.